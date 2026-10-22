Студия, создавшая Dragon Age и Mass Effect, лишается своего последнего проекта: BioWare закрывают, а новую Mass Effect отменили на фоне 350 увольнений в EA

Electronic Arts закрывает BioWare и отменяет новую игру серии Mass Effect, сообщает Wccftech со ссылкой на Bloomberg. Проект находился в разработке у команды из всего 50 человек после предыдущих сокращений в студии. Одновременно EA увольняет ещё около 350 сотрудников в разных подразделениях. Эти решения последовали за выкупом издателя стоимостью $55 млрд, после которого на компании, по данным источника, осталось около $18 млрд долга.

BioWare основана в 1995 году и стала одной из наиболее известных студий западных ролевых игр благодаря Mass Effect и Dragon Age. Последним крупным коммерческим успехом разработчика часто называют Dragon Age: Inquisition, вышедшую в 2014 году: игра получила награду «Игра года» на The Game Awards и за всё время разошлась тиражом около 12 млн копий. Позднее Mass Effect: Andromeda не смогла повторить успех оригинальной трилогии, а многопользовательская игра Anthem, задуманная как проект на десятилетие, разочаровала аудиторию и была закрыта спустя несколько лет после запуска.

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Последняя часть Dragon Age — The Veilguard — также не оправдала ожиданий EA по аудитории. Изначально игру разрабатывали как проект-сервис, но после неудачи Anthem концепцию изменили в процессе производства. Несмотря на в целом положительные отзывы критиков, за первые 3 месяца игру приобрели или запустили через подписку EA Play около 1,5 млн человек — примерно половину от аудитории, на которую рассчитывала компания. Теперь будущее франшиз Mass Effect и Dragon Age остаётся неопределённым: EA пока не объявила, что будет делать с правами на серии.

На фоне новостей BioWare опубликовала прощальное обращение к поклонникам, поблагодарив игроков за годы поддержки и подчеркнув, что сейчас сосредоточена на сотрудниках студии и помощи команде в период перемен. При этом вселенная Mass Effect может продолжить жизнь за пределами игр BioWare: для Amazon разрабатывается телевизионная адаптация серии. А поклонники научно-фантастических RPG в ближайшее время смогут обратить внимание на The Expanse: Osiris Reborn и EXODUS — проекты, вдохновлённые похожими жанровыми традициями.