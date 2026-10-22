Спутник NASA зафиксировал, как Тихий океан теряет зелёный оттенок из-за Эль-Ниньо

Спутниковые наблюдения показывают, что в экваториальной части океана стало меньше фитопланктона, от которого зависит вся морская пищевая цепь

Эль-Ниньо, природное климатическое явление, при котором вода в экваториальной части Тихого океана становится теплее обычного, уже меняет цвет океана. Данные спутника NASA PACE показывают, что обширная полоса зеленоватой воды, заметная в 2025 году, в 2026-м стала значительно менее выраженной, особенно в центральной и западной частях Тихого океана. Это указывает на сокращение количества фитопланктона — организма, который использует солнечный свет для фотосинтеза и служит основой морских пищевых цепей.

Изменение связано с тем, что во время Эль-Ниньо ослабевают пассаты — устойчивые ветры над тропическими районами океана. Из-за этого к поверхности поднимается меньше холодной воды, богатой питательными веществами. Фитопланктону становится труднее расти, а вместе с ним сокращается кормовая база зоопланктона, криля и других мелких морских животных, которыми питаются рыбы и более крупные обитатели океана.

Источник изображения: NASA Scientific Visualization Studio

Цвет воды спутник PACE измеряет с помощью установленного на нём прибора Ocean Color Instrument, который регистрирует наблюдения в сотнях диапазонов видимого, ультрафиолетового и ближнего инфракрасного спектра. По этим данным учёные оценивают оптические характеристики океана и изменения в составе и количестве фитопланктона. Более синие оттенки обычно соответствуют меньшему его содержанию, а зеленоватые и желтоватые — большему.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) на 8 октября, Эль-Ниньо продолжал усиливаться, а в отдельных районах восточной экваториальной части Тихого океана температура поверхности воды превышала климатическую норму более чем на 4 °C.