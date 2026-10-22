Starlink Mobile станет первым сетевым оператором, который развернет как спутниковый, так и наземный спектр

SpaceX создаёт Starlink Mobile нового поколения без мёртвых зон: получены новые частоты для связи со смартфонами ⁠ 3

Компания SpaceX официально получила одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC) на приобретение трех дополнительных лицензий на использование частотного спектра у компании Tristar для расширения сети Starlink Mobile нового поколения.

Лицензии охватывают 15 МГц спектра в диапазоне 1695–1710 МГц. Федеральная комиссия по связи (FCC) также предоставила SpaceX разрешения на использование спектра для спутниковой связи вместо строительства традиционных вышек сотовой связи.

Это одобрение было получено всего через две недели после того, как SpaceX объявила о соглашении по приобретению общенационального низкочастотного спектра 800 МГц для улучшения покрытия внутри помещений и изложила планы по объединению своей спутниковой группировки с наземной инфраструктурой.

Starlink Mobile станет первым сетевым оператором, который развернет как спутниковый, так и наземный спектр: «Одна сеть, которая обеспечивает американцам надежное обслуживание внутри помещений, на открытом воздухе, в зонах отсутствия сотовой связи и везде между ними».