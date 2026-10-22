Складные смартфоны в России обновили рекорд продаж: Samsung лидирует, Huawei догоняет

Российский рынок складных смартфонов за январь–сентябрь 2026 года вырос на 23,7% в количественном выражении и на 20,4% в денежном. По данным «М.Видео» со ссылкой на исследовательскую компанию ICMR, за девять месяцев в стране продали около 96 тыс. устройств на общую сумму 9,78 млрд рублей. Годом ранее продажи составляли 78 тыс. смартфонов на 8,12 млрд рублей.

Несмотря на рост рынка, его динамика замедлилась. В аналогичном периоде 2025 года продажи увеличились на 44% в штуках и на 37,4% в денежном выражении. Средняя цена складного смартфона также снизилась — на 2,7%, до 101,4 тыс. рублей против 104,2 тыс. рублей годом ранее.

Лидером рынка по выручке стала Samsung. Второе место заняла Huawei, третье — HONOR. В пятёрку крупнейших производителей также вошли Motorola и Xiaomi. На Samsung и Huawei пришлось более 90% продаж в денежном выражении.

Самыми востребованными моделями стали Samsung Galaxy Z Fold 7 с накопителями на 256 и 512 ГБ, Huawei Mate X7 на 512 ГБ, а также Samsung Galaxy Z Flip 7 в версиях на 256 и 512 ГБ.

В «М.Видео» отмечают, что дальнейшее развитие сегмента будет зависеть от удобства использования гибких экранов, надёжности устройств и их стоимости. Дополнительный интерес к категории может привлечь выход новых производителей: в сентябре Apple анонсировала свой первый складной смартфон.