Сбой позади? «Яндекс Пэй» вернул основные возможности сервиса

Платежи и переводы работают с начала прошлой недели

«Яндекс Пэй» восстановил основные возможности сервиса: пользователям снова доступны оформление карт, заказ пластиковых карт и платежных стикеров, оплата по QR-коду, начисление кешбэка и обмен баллов «Плюса» на рубли. Об этом сообщил Дмитрий Пирогов, руководитель финтех-направления Яндекса.

Также восстановлены операции в сервисе «Сейвы»: открытие накопительных счетов, вкладов и фондов, переводы между счетами и на карту «Яндекс Пэй».

Погашение задолженности по «Супер Сплиту» работает в штатном режиме с 16 октября 2026 года. В компании подчеркнули, что платежи, которые пользователи не могли внести во время сбоя, не считались просроченными. Большинство клиентов уже погасили задолженность за период с 11 по 21 октября.

Чтобы избежать проблем со списанием средств, пользователям рекомендуют проверить, достаточно ли денег на привязанной карте. Платежи будут списываться в даты, указанные в графике.

Кроме того, «Яндекс Пэй» продолжает возвращать возможность оплаты покупок картой Супер Сплита. Она уже доступна миллионам пользователей. В компании также работают над восстановлением оплаты частями у всех партнеров сервиса.