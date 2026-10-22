Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для смартфонов Galaxy A56 и Galaxy A36

Samsung выпустила стабильную версию One UI 9 для смартфонов Galaxy A56 и Galaxy A36 в Индии, открыв путь к дальнейшему глобальному распространению прошивки.

Об этом сообщил инсайдер Tarun Vats. Ранее обновление тестировали участники программы бета-тестирования, теперь его могут устанавливать обычные пользователи. Прошивка основана на Android 17 и будет распространяться поэтапно, поэтому сроки появления в других странах могут различаться.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

One UI 9 предлагает дополнительные возможности персонализации интерфейса, в том числе расширенные настройки панели быстрых переключателей. Обновления также затронули Samsung Notes, режим Samsung DeX и специальные возможности. Система получила улучшения конфиденциальности, помогающие контролировать доступ приложений к отдельным функциям смартфона.

Проверить наличие новой версии можно непосредственно на смартфоне, открыв «Настройки», выбрав раздел «Обновление ПО» и нажав «Загрузка и установка».

Ранее Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для Galaxy A37.