Обновление на базе Android 17 вышло в Индии после запуска в Южной Корее

Samsung начала глобальное распространение One UI 9 для Galaxy A37

Samsung расширила географию распространения стабильной прошивки One UI 9 для смартфона Galaxy A37.

После выхода обновления в Южной Корее оно стало доступно пользователям в Индии, о чём сообщил инсайдер Tarun Vats. Это указывает на начало более широкого международного развёртывания системы.

Индийская версия прошивки имеет номера сборок A376EXXU5BZI6 и A376EODM5BZI6. При этом обновление распространяется поэтапно, поэтому доступность может зависеть от региона и оператора связи.

Источник изображения: tarunvats33 // Samsung

One UI 9 основана на Android 17 и приносит расширенные возможности персонализации, новые инструменты Galaxy AI и улучшения безопасности. Пользователи получают более гибкую настройку панели быстрых переключателей, включая размеры ползунков яркости и громкости.

Функция Now Nudge предлагает контекстные подсказки, а Now Brief позволяет настраивать ежедневные сводки. Также появились новые возможности редактирования видео My FanCam, улучшенное сканирование документов, более структурированные сводки диктофона и меню Warranty and Care для диагностики устройства и проверки гарантийных сведений.