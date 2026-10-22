Samsung Galaxy A56 и Galaxy A57 с обновлением One UI 9 получили полезную функцию, которая ранее была доступна только флагманам — это поддержка AirDrop
Samsung научила Galaxy A56 и A57 передавать файлы на iPhone без сторонних приложений
Смартфоны Samsung Galaxy A56 и Galaxy A57 с обновлением One UI 9 получили возможность напрямую обмениваться файлами с устройствами Apple через Quick Share. Теперь пользователи могут отправлять фотографии, документы и другие файлы на iPhone, iPad и компьютеры Mac без установки сторонних приложений. В числе совместимых устройств — в том числе смартфоны серии iPhone 18 Pro.
Для передачи файлов необходимо включить функцию «Обмен с устройствами Apple» в настройках Quick Share на смартфоне Samsung. На устройстве Apple при этом нужно активировать обнаружение в настройках AirDrop. После подтверждения подключения и передачи на обоих устройствах файлы можно отправлять напрямую.
Samsung начала внедрять совместимость Quick Share с протоколом AirDrop в марте 2026 года. Первоначально функция появилась на флагманских моделях — линейке Galaxy S26, Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 и Z Fold 8 Ultra, а вслед за ними — аппаратах Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy S25 FE, Galaxy Z Flip 6 и 7, Galaxy Z Fold 6 и 7. Теперь функция поддерживается Galaxy A56 и Galaxy A57.
Ранее сообщалось, что Samsung выпустила финальную One UI 9.0 для трех своих самых популярных смартфонов (и самых популярных в мире Android-смартфонов) — Galaxy A17, Galaxy A16 и Galaxy A07.