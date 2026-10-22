Российская орбитальная станция будет управляться совсем не так, как МКС: раскрыта совершенно новая схема контроля ⁠ 2

Российской орбитальной станцией (РОС) планируют управлять с помощью геостационарных спутников, которые позволят поддерживать связь с ней значительно дольше, чем наземные измерительные пункты. Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв. В этом состоит принципиальное различие в управлении РОС и МКС.

«Мы активно внедряем так называемый спутниковый контур, стараемся отходить от наземных измерительных пунктов, поскольку управление с помощью только наземной части с точки зрения получения информации - очень лаконично. <…> Поэтому мы уже достаточно давно создаем так называемый спутниковый контур управления, когда с помощью геостационарных аппаратов видим под собой объект управления десятки минут», — сказал Владимир Соловьёв.

На начальном этапе специалистам предстоит одновременно управлять двумя орбитальными комплексами — РОС и Международной космической станцией. После завершения эксплуатации МКС управление будет полностью сосредоточено на российской станции. Соловьёв отметил, что переходный период потребует дополнительных усилий от специалистов.

По планам, озвученным главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым, первый модуль РОС развернут в 2028 году, а сведение МКС с орбиты должно завершиться в 2030-м. Синхронизация этих этапов важна для перехода от эксплуатации международной станции к полноценной работе российского орбитального комплекса.