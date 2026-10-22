Россиянам могут отказать выдаче загранпаспорта из-за фото, обработанных ИИ

Для документов не подходят снимки с ретушью и изменённой внешностью

МВД России предупредило, что фотографии, обработанные искусственным интеллектом и не соответствующие установленным требованиям, могут стать причиной отказа в выдаче загранпаспорта.

В ведомстве пояснили РИА Новости, что на снимке человек должен быть изображён строго анфас, смотреть прямо перед собой с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. Глаза должны оставаться открытыми, а волосы не должны их закрывать.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

К снимку также предъявляются требования к фону: он должен быть белым и однородным, без полос, пятен, посторонних предметов и теней. Кроме того, запрещена обработка фотографий, направленная на улучшение внешности или придание изображению художественного эффекта.

Порядок предоставления фотографии зависит от типа загранпаспорта. При оформлении биометрического документа нового образца сроком на десять лет приносить бумажный снимок не нужно: фотографию сделают непосредственно в подразделении МВД. Для загранпаспорта старого образца, действующего пять лет, заявителю необходимо предоставить фотографию в бумажном виде.