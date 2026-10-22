Робот-телохранитель Unitree H2-X может прыгать с высоты 4 м и броситься под колёса, чтобы спасти человека ⁠ 3

Компания Unitree, которая ранее представила человекоподобного робота H2-X Kung Fu Legend Guardian, опубликовала дополнительные подробности

Робот способен прыгать с высоты 4 метров без повреждений. Разработчики также подчёркивают его потенциальную применимость в чрезвычайных ситуациях и задачах, связанных с обеспечением безопасности.

В демонстрационном видео внимание уделено подвижности робота и его защитному назначению. Конструкция ориентирована на выполнение сложных действий в условиях, где могут потребоваться быстрые перемещения и реакция на нештатные ситуации.

Он обучен боевым искусствам, может выступать в роли телохранителя, поднять автомобиль, броситься под колёса и оттолкнуть человека в сторону, тем сам спасая его от наезда, и так далее.