Разработчик автопилота для самолётов Reliable Robotics стал единорогом и открыл радарный центр

Компания привлекла $115 млн при оценке выше $1 млрд и расширяет разработку систем, которые должны помочь самолётам обнаруживать другие воздушные суда и избегать столкновений

Американская Reliable Robotics, разрабатывающая системы автоматизации полётов, привлекла $115 млн, подняв свою оценку выше $1 млрд. Одновременно компания открывает инженерный центр в Ботелле, к северу от Сиэтла, где будут проектировать и испытывать авиационные радары. Финансирование направят на расширение парка самолётов, производственных мощностей и инженерной команды.

Новый центр станет площадкой для разработки радарных систем, в том числе радара с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Такие системы должны помогать самолётам обнаруживать другие воздушные суда и безопасно расходиться с ними. В центре начнут работать около 25 человек, компания планирует расширять команду и нанимать специалистов по радарам, встроенному программному обеспечению, навигации и управлению полётом.

Источник изображения: Reliable Robotics

Reliable Robotics разрабатывает технологии, позволяющие автоматизировать запуск двигателей, руление, взлёт и посадку. На первом этапе система рассчитана на самолёты с пилотом в кабине, а в перспективе компания хочет перейти к полётам без пилота на борту — под дистанционным контролем операторов на земле. Для внедрения технологии ей необходимо получить сертификацию Федерального управления гражданской авиации США.

Компания основана в 2017 году бывшими инженерами SpaceX. В ней работают около 250 человек, а общий объём привлечённого финансирования после последнего раунда достиг $380 млн. Из новых средств $90 млн поступили в рамках инвестиционного раунда, ещё $25 млн компания получила в виде срочного кредита.