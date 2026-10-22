Растения «говорят» на языке электрических сигналов — стартап Electric Plant создал ИИ для их расшифровки

Модель Bombadil распознаёт сигналы более чем 125 видов растений и должна помогать фермерам понимать, когда им нужны вода, удобрения или свет

Американский стартап Electric Plant привлёк $11,2 млн в рамках посевного раунда финансирования на разработку системы, которая интерпретирует электрические сигналы растений. Компания создаёт модель искусственного интеллекта Bombadil, способную анализировать изменения электрического потенциала в живых тканях и передавать информацию о состоянии растений. Основатели рассчитывают, что технология поможет точнее определять потребность культур в поливе, питательных веществах и свете.

Идея проекта появилась у сооснователя и генерального директора Electric Plant Джастина Маста после знакомства с научной работой о комнатном растении, подключённом к моторизованной платформе. Когда растению требовалось больше света, то в его тканях возникали электрические сигналы, которые система использовала, чтобы переместить горшок к источнику освещения. Позднее Маст объединился с нейробиологом Ли фон Краусом, работавшим с DARPA — американским Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов. Последние три года команда собирает данные для обучения Bombadil.

Растения «говорят» на языке электрических сигналов — стартап Electric Plant создал ИИ для их расшифровки
Источник изображения: Electric Plant

Сенсоры Electric Plant размером со смартфон крепятся к растению с помощью винтов из нержавеющей стали. Они должны достигать камбия — слоя живой ткани под корой, где можно регистрировать изменения электрического потенциала величиной в микровольты. Данные передаются на базовую станцию по беспроводной сети с низким энергопотреблением, а затем анализируются в облаке. По словам Маста, для мониторинга одного акра земли достаточно нескольких датчиков.

Сейчас Bombadil умеет интерпретировать сигналы 125 видов растений, включая папоротники, секвойи, томаты и георгины. При обучении модели компания использовала данные традиционных инструментов мониторинга — от почвенных датчиков до спектроскопии и спутниковых снимков. Эти методы помогают оценивать состояние посадок, однако, как отмечает Маст, не всегда позволяют оперативно понять, что происходит внутри самого растения. Датчики стартапа, по его утверждению, стоят десятки долларов, тогда как существующее оборудование может обходиться в тысячи.

Electric Plant рассчитывает, что система позволит корректировать графики полива и внесения удобрений на основе сигналов самих растений. Маст утверждает, что такой подход способен повысить урожайность и одновременно сократить расход воды на 20% или больше. В перспективе Electric Plant рассчитывает приблизиться к технологии, которая позволит людям буквально «разговаривать» с растениями, хотя пока система прежде всего предназначена для мониторинга их состояния.

Искусственный интеллектИскусственный интеллектАгротехнологииИсточники:techcrunch

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