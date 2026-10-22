Ракета Falcon 9 уходит, а замены нет: у Пентагона начинаются проблемы — SpaceX отказывает в запуске спутников

В США создают много различных ракет, но у Пентагона проблемы с доступными мощностями для вывода спутников

Отказ SpaceX от ракеты Falcon 9 в пользу Starship ставит под угрозу запуски американских военных спутников. Многие военные аппараты не рассчитаны на размещение в новом носителе, а конкуренты Илона Маска пока не готовы обеспечить сопоставимые возможности. В результате Космические силы США рискуют столкнуться с нехваткой ракет для вывода спутников на орбиту, сообщает ресурс Politico.

Запуск Falcon 9
Запуск Falcon 9
Источник изображения: SpaceX

В 2025 году на SpaceX пришлось 85% всех американских космических запусков. В перспективе компания намерена заменить Falcon 9 более крупной Starship, рассчитывая повысить эффективность и прибыльность бизнеса. Однако этот переход может задержать развертывание военных спутниковых систем.

По данным источников Politico, Космические силы США пытались забронировать запуски для трех будущих спутниковых миссий, но SpaceX отказалась от заказов, другие ракетные компании также не предложили свои услуги. Две миссии связаны с Агентством космического развития, которое создает группировку из сотен спутников для передачи данных, предупреждения о ракетных пусках и отслеживания ракет.

В Космических силах США стараются не преувеличивать масштаб проблемы. Бригадный генерал Эрик Зарибнински заявил, что ведомство продолжает искать способы обеспечить запуски, хотя признал, что рост спроса и появление новых поставщиков создают трудности.

Военные рассчитывают на две тяжелые ракеты конкурентов SpaceX — Vulcan компании United Launch Alliance и New Glenn от Blue Origin. Однако у Vulcan проблемы с твердотопливными ускорителями, а задержки запусков уже вынудили военных переносить некоторые миссии на Falcon 9. New Glenn, в свою очередь, в мае текущего года зрелищно взорвалась и разрушила инфраструктуру единственной стартовой площадке Blue Origin во Флориде — в итоге в полетам она вернется только в 2027 году.

Другие компании — Rocket Lab, Stoke Space и Relativity Space — разрабатывают ракеты среднего класса, способные в перспективе удовлетворить часть потребностей военных. Но ни одна из них пока не провела успешных испытательных новых носителей.

Неясно и то, насколько быстро военные смогут перейти на Starship. Ракета проектируется для вывода спутников Starlink, размещаемых очень компактно, а вот многие военные аппараты требуют другого пространства для полезной нагрузки. Кроме того, SpaceX планирует использовать Starship для создания орбитальных центров обработки данных и других собственных проектов, что осложняет прогнозирование доступных выводных мощностей.

Проблемы затрагивают и коммерческую космическую отрасль. Некоторые производители спутников уже не смогли забронировать запуски на Falcon 9 после 2028 года. Точную дату последнего запуска этой ракеты для Космических сил США пока не определили: она будет зависеть от готовности спутников, для которых контракты уже заключены.

Еще одну проблему создает система закупок. Новые ракетные компании не могут претендовать на военные контракты, пока не докажут надежность своих носителей. Коммерческие заказчики таких ограничений не имеют и уже выкупают первые запуски ракет, которые еще ни разу не летали. В результате после завершения испытаний свободных мест для военных спутников может не быть.

Наука и космосSpaceXкосмосИсточники:Politico

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