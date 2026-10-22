Pratt & Whitney Canada сертифицировала турбовинтовой двигатель PT9: на высоте он мощнее на 33%

Новый двигатель прошёл более 14 000 часов разработки и, по данным производителя, расходует на 20% меньше топлива, чем предыдущее поколение

Pratt & Whitney Canada получила сертификацию министерства транспорта Канады (Transport Canada) на новый турбовинтовой двигатель PT9. Компания заявляет, что на больших высотах он развивает на 33% больше мощности и при этом сокращает расход топлива на 20% по сравнению с двигателями предыдущего поколения. Сертификация канадского авиационного регулятора стала важным этапом перед началом производства, однако сроки первых поставок и самолёт, который получит PT9 первым, не объявлены.

Главная особенность PT9 — сочетание экономичности турбовинтовой силовой установки с характеристиками, рассчитанными на работу в сложных условиях. С увеличением высоты плотность воздуха снижается, что затрудняет поддержание мощности двигателя. Дополнительный запас мощности может помочь самолёту сохранять характеристики на больших высотах без пропорционального роста расхода топлива. При этом производитель не раскрыл конкретные режимы полёта и условия испытаний, на которых основаны заявленные показатели экономии и прироста мощности.

Источник изображения: Pratt & Whitney Canada

На разработку PT9 ушло более 14 000 часов. Двигатель получил модульную конструкцию и цифровые системы, которые должны облегчить дальнейшую модернизацию и интеграцию новых технологий. Производитель также предусмотрел возможность использования PT9 в перспективных гибридных силовых установках, где традиционный тепловой двигатель работает совместно с электрическими компонентами. Такие схемы позволяют гибко распределять нагрузку между источниками энергии, хотя конкретная гибридная конфигурация на базе PT9 пока не представлена.

Pratt & Whitney Canada намерена выпускать PT9 в городе Летбридж, провинция Альберта. На этой площадке уже действует глобальный центр компетенций компании по семейству турбовинтовых двигателей PT6, поэтому новый проект дополнит существующую производственную базу.

Компания входит в американскую аэрокосмическую группу RTX. По словам президента Pratt & Whitney Canada Сатиша Кумарасингама, PT9 отражает меняющиеся требования заказчиков и рассчитан на дальнейшее внедрение новых технологий. Теперь ключевыми этапами станут выбор первых самолётов для установки двигателя и переход от сертификации к серийному выпуску.