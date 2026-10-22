Такие большие сроки поставки новых контейнерных ЦОД связаны не только с высоким спросом, но и с дефицитом комплектующих

После атак на дата-центры «Яндекса» в России взлетел спрос на ЦОДы в контейнерах: теперь их ждать до 8 месяцев ⁠ 3

В России резко вырос спрос на контейнерные центры обработки данных (ЦОД), из-за чего сроки поставки готовых решений увеличились с одного-двух месяцев до шести-восьми месяцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. По словам собеседников издания, рост числа заказов ускорился после атак беспилотников на дата-центры крупных компаний.

Наиболее активно контейнерные ЦОДы заказывают предприятия промышленности, банки и ретейлеры. Генеральный директор IT-интегратора «Ультиматек» Павел Растопшин рассказал, что заметный рост спроса начался летом после атак на склады Wildberries. После октябрьских ударов по дата-центрам «Яндекса» число запросов увеличилось как минимум втрое по сравнению с летними показателями. По оценке Растопшина, сейчас основными заказчиками выступают промышленные предприятия.

При этом сроки производства различаются в зависимости от поставщика. Директор департамента инженерных решений YADRO Ратмир Трошин сообщил, что компании пока удаётся укладываться в три-четыре месяца, а иногда — в четыре с половиной. Однако к концу года там ожидают дальнейшего увеличения количества заказов.

Контейнерный ЦОД представляет собой готовый дата-центр, размещённый в транспортном контейнере. Такое решение можно перевозить и разворачивать без строительства отдельного здания. По данным iKS-Consulting, приведённым РБК, в 2025 году российский рынок ЦОДов достиг 5,2 млрд рублей, увеличившись на 37% за год. Более половины сегмента контейнерных и модульных дата-центров занимают GreenMDC, «Датарк» и НАГ.

Увеличение сроков поставки связано не только с ростом спроса, но и с нехваткой комплектующих. По словам Растопшина, дефицит затрагивает источники бесперебойного питания, системы охлаждения и силовую электронику. Сроки поставок отдельных компонентов выросли на фоне импортозамещения и перестройки логистических цепочек. Еще одним ограничением стала нехватка квалифицированных инженеров-монтажников и специалистов по пусконаладке.