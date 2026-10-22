Полноценный электромобиль дешевле 10 тыс. долларов и с зарядкой за 5 минут: представлен BYD Seagull 2027, и он стал гораздо просторнее

BYD представила электромобиль Seagull 2027 модельного года — он стал крупнее и получил поддержку сверхбыстрой зарядки Flash Charging. При этом машина стала даже дешевле предшественника: стартовая цена новинки в Китае составляет $9800 — на $700 меньше Seagull 2026. На зарубежных рынках модель продаётся под названиями Dolphin Mini и Atto 1.

Одним из главных нововведений стала поддержка зарядных станций BYD мощностью до 1,5 МВт. Она обеспечивается аккумулятором Blade Battery 2.0 на основе литий-железо-фосфатной химии. В старших комплектациях батарею можно зарядить до 70% примерно за пять минут. Версии с тяговой батареей ёмкостью 39,2 кВт·ч стоят до $14 900. Базовая модификация оснащается батареей ёмкостью 30,1 кВт·ч.

Длина хетчбэка выросла до 4205 мм, колёсная база увеличилась до 2650 мм. По сравнению с предыдущей версией машина стала длиннее на 425 мм и теперь рассчитана на пятерых пассажиров вместо четырёх. По размерам новинка приблизилась к более крупной модели Dolphin.

Электромобиль оснащается одним из двух электромоторов мощностью 85 или 95 кВт — 114 или 127 л. с. Запас хода достигает 420 км по китайскому циклу CLTC у версии с большой батареей. Для модификации с аккумулятором на 30,1 кВт·ч заявлено до 320 км.

В оснащении — 15,6-дюймовый дисплей, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и передние сиденья с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. В качестве опции доступен комплекс помощи водителю BYD DiPilot 300 с лидаром.

Обновление выходит на фоне снижения продаж модели. За первые девять месяцев 2026 года мировые продажи Seagull сократились на 33%, а в Китае — на 66%. Одним из главных конкурентов стал Geely EX2, продажи которого в стране достигли 310 тысяч автомобилей. BYD рассчитывает привлечь покупателей сочетанием низкой цены, более просторного салона и очень быстрой зарядки.