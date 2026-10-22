Philips выпустила первый игровой монитор на 36 дюймов с частотой 260 Гц

Модель Evnia 36M4C5500P получила изогнутую VA-матрицу с разрешением 3440 × 1440, временем отклика 1 мс и поддержкой HDR

Philips представила игровой монитор Evnia 36M4C5500P с диагональю 36 дюймов и частотой обновления до 260 Гц. По заявлению производителя и публикации о новинке, это первый игровой монитор такого размера на рынке.

Экран использует быструю VA-матрицу с радиусом кривизны 1500R, а разрешение составляет 3440 × 1440 пикселей — формат, распространённый среди ультрашироких мониторов с диагональю 34 дюйма.

Заявленное время отклика составляет 1 мс при измерении GtG — переходе пикселя от одного оттенка серого к другому. Такая скорость в сочетании с частотой 260 Гц рассчитана на динамичные игры, хотя ультраширокий экран также подходит для более полного погружения в игры. Обычная яркость панели достигает 350 кд/м², в режиме HDR она может повышаться до 450 кд/м², а пиковое значение заявлено на уровне 500 кд/м².

Philips выпустила первый игровой монитор на 36 дюймов с частотой 260 Гц
Источник изображения: Philips

Philips также указывает расширенный цветовой охват: 126% sRGB, 105% NTSC, 91% Adobe RGB и 95% DCI-P3. Заявленная точность цветопередачи Delta E меньше 2, а матовое антибликовое покрытие должно уменьшать отражения. Это может сделать монитор интересным не только для игр, но и для работы с графикой, хотя одних заявленных характеристик недостаточно для оценки качества изображения в реальных условиях.

Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиоразъём. USB-портов для периферии у модели нет. Philips пока не раскрыла стоимость Evnia 36M4C5500P. На первом этапе монитор планируют продавать в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

МониторыPhilipsPhilipsИгровые мониторыИсточники:WccftechPhilips

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