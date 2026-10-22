Первый в мире Airbus A330 с «акульей кожей» вышел на регулярные рейсы

Покрытие AeroSHARK снижает расход топлива на 1%

Авиакомпания Discover Airlines начала регулярную эксплуатацию Airbus A330-300, оснащённого аэродинамическим покрытием AeroSHARK. Он стал первым в мире ширкофюзеляжным Airbus с такой технологией.

Первый в мире Airbus A330 с «акульей кожей» вышел на регулярные рейсы
Источник изображения: Lufthansa Technik

AeroSHARK представляет собой прозрачную плёнку с микроскопическими рёбрами высотой около 50 микрометров. Их структура имитирует кожу акулы, а расположение вдоль воздушного потока помогает уменьшить аэродинамическое сопротивление. Покрытие наносится на значительные участки фюзеляжа и мотогондол двигателей.

По оценкам разработчиков, технология позволяет снизить расход топлива и выбросы углекислого газа примерно на 1%. Хотя экономия кажется небольшой, на дальнемагистральных самолётах она накапливается за тысячи часов полёта и позволяет сократить эксплуатационные расходы.

Airbus A330-300 получил покрытие в Дрездене в августе, после чего прошёл серию испытательных полётов. Теперь проверки завершены, и самолёт приступил к перевозке пассажиров. Первый регулярный рейс после модификации был выполнен во Флориду.

Технология уже используется в Lufthansa Group: покрытие AeroSHARK установлено на 23 самолётах, которые в совокупности позволяют экономить более 20 тонн топлива ежедневно. Но ранее «акулью кожу» в основном применяли на лайнерах Boeing. AeroSHARK разработали компании Lufthansa Technik и Surventis.

АвиацияAirbusавиаИсточники:FlightMode

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