One UI 9 принесла проблемы владельцам Samsung Galaxy S26 Ultra: после сброса смартфон может не запуститься ⁠ 1

Обновление One UI 9 может привести к сбою при настройке Samsung Galaxy S26 Ultra после сброса смартфона до заводских настроек. На проблему пожаловались пользователи официального форума Samsung, а сотрудник компании подтвердил её наличие.

По сообщениям пользователей, после установки One UI 9 и последующего сброса устройства смартфон в некоторых случаях не может подключиться к серверам Samsung во время первоначальной настройки. Из-за этого завершить процесс активации не удаётся, и пользоваться устройством становится невозможно.

В Samsung рекомендуют попробовать несколько способов устранения неполадки. Для начала следует переключиться с мобильной сети на Wi-Fi, затем вручную выйти из учётной записи Samsung и повторить настройку. Если это не поможет, компания советует открыть сайт Samsung Account на другом устройстве, войти в учётную запись и принять условия использования.

Если перечисленные действия не дадут результата, пользователям остаётся обратиться в службу поддержки Samsung. Компания пока не сообщила, когда будет выпущено исправление.

До появления исправления владельцам Galaxy S26 Ultra с установленной One UI 9 рекомендуют не сбрасывать смартфон до заводских настроек без необходимости