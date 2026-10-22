Прощаемся не только с GeForce RTX 5090, но и с GeForce RTX 5080

Nvidia может снять с производства две топовые видеокарты GeForce уже в январе ⁠ 3

Nvidia может прекратить выпуск видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080 в начале января 2027 года. При этом RTX 5080 не исчезнет с рынка окончательно: по данным инсайдера Moore’s Law Is Dead, нынешнюю версию с 16 ГБ видеопамяти может сменить модификация с 24 ГБ. Её выход ожидается в начале следующего года.

В последнем ролике Broken Silicon на YouTube Moore’s Law Is Dead привёл сведения одного из своих давних источников, работающего в крупной розничной сети. По его данным, GeForce RTX 5090 из последней поставки поступили в сентябре, а финальные партии GeForce RTX 5080 должны прибыть к концу октября. Производство обеих видеокарт, по данным инсайдера, остановят в первой половине января 2027 года.

Оставшиеся запасы RTX 5080 с 16 ГБ памяти будут продаваться до поступления новой версии. Источник инсайдера сообщил, что в информационной системе его компании уже появился временный артикул для RTX 5080 с 24 ГБ видеопамяти. Если эта модификация выйдет на рынок, она, вероятно, окажется дороже нынешней. Интересно, что ранее Nvidia опровергала сообщения о прекращении выпуска RTX 5090 и заявляла, что поставки видеокарты продолжаются.

По мнению Moore’s Law Is Dead, без бума искусственного интеллекта одновременное завершение выпуска двух старших видеокарт и отмена серии RTX Super могли бы указывать на скорый выход нового поколения ускорителей. Однако развитие ИИ повышает спрос на чипы и память со стороны дата-центров, что может влиять на доступность компонентов для игровых видеокарт.