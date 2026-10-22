Nvidia: GPU могут служить более 8 лет, ИИ переписывает правила амортизации оборудования

Об этом заявил Дженсен Хуанг

Но конференции GTC в Берлине генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что благодаря постоянным обновлениям программного обеспечения и растущим требованиям к приложениям искусственного интеллекта фактический срок службы графических процессоров увеличился с ранее широко признанных примерно 4 лет до 8 лет или даже дольше.

«Вычислительные системы Nvidia имеют широкий спектр применения и в значительной степени оптимизированы для повышения производительности, что позволяет им поддерживать высокую эффективность в течение длительного времени, что стало одним из наших ключевых преимуществ. Кроме того, благодаря использованию программно-управляемых технологий и постоянному совершенствованию и обновлению программного обеспечения на протяжении всего жизненного цикла актива, мы можем обеспечить его долгосрочную эффективную работу», — заявил он.

Nvidia: GPU могут служить более 8 лет, ИИ переписывает правила амортизации оборудования
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney
Таким образом, выяснилось, что ранее предполагаемый четырехлетний срок службы может фактически составлять восемь лет или даже больше. Более того, независимо от клиента, эти вычислительные ресурсы используются компаниями, способными их применять. Следовательно, база пользователей огромна. В результате, они эффективны, легко заменяемы и долговечны.
Дженсен Хуанг
ВидеокартыNvidiaИсточники:ithome

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