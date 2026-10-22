Nvidia: GPU могут служить более 8 лет, ИИ переписывает правила амортизации оборудования

Но конференции GTC в Берлине генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что благодаря постоянным обновлениям программного обеспечения и растущим требованиям к приложениям искусственного интеллекта фактический срок службы графических процессоров увеличился с ранее широко признанных примерно 4 лет до 8 лет или даже дольше.

«Вычислительные системы Nvidia имеют широкий спектр применения и в значительной степени оптимизированы для повышения производительности, что позволяет им поддерживать высокую эффективность в течение длительного времени, что стало одним из наших ключевых преимуществ. Кроме того, благодаря использованию программно-управляемых технологий и постоянному совершенствованию и обновлению программного обеспечения на протяжении всего жизненного цикла актива, мы можем обеспечить его долгосрочную эффективную работу», — заявил он.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney