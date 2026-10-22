Новый смартфон Huawei Lucia получит 50-Мп камеру с дюймовым сенсором RYYB и экран 6,8 дюйма

В сети появились подробности о смартфоне Huawei Pura 90 Plus, известном под внутренним кодовым именем Lucia.

По данным инсайдера Digital Chat Station, аппарат оснастят 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K. На задней панели разместят блок из трёх камер треугольной формы в верхнем левом углу. Устройство будет доступно в чёрном, белом, золотистом и фиолетовом цветах.

Huawei Pura 90s Pro Max Источник изображения: Huawei

Главной особенностью модели станет основная камера разрешением 50 Мп с дюймовым сенсором RYYB и переменным фокусным расстоянием. По утверждению источника, это будет единственная в линейке смартфонов Huawei за 2026 год камера с подобной комбинацией характеристик. Другие подробности о системе камер, процессоре, объёме памяти и ёмкости аккумулятора пока не раскрываются.

По предварительной информации, Huawei Pura 90 Plus может выйти во второй половине 2027 года.

Напомним, серию Huawei Pura 90 представили в апреле 2026 года.