«Не проходит недели, чтобы мы не обсуждали конкуренцию в Китае». Китайская COMAC со своим самолетом C919 заставляет Airbus нервничать

Дуополии Airbus и Boeing приходит конец

Европейский авиастроительный гигант Airbus все внимательнее следит за китайской COMAC, которая постепенно превращается в серьезного конкурента Airbus и Boeing. Как заявил глава подразделения коммерческих самолетов Airbus Ларс Вагнер, китайский авиапром стал постоянной темой обсуждений внутри компании. «Практически не проходит недели, чтобы мы не обсуждали конкуренцию в Китае», — признался он.

«Не проходит недели, чтобы мы не обсуждали конкуренцию в Китае». Китайская COMAC со своим самолетом C919 заставляет Airbus нервничать
Источник изображения: COMAC

Особое внимание Airbus привлекают масштабные инвестиции COMAC в расширение производства, роботизацию и автоматизацию. Одновременно китайская компания сокращает зависимость от западных комплектующих в рамках проекта пассажирского самолета C919, конкурирующего с Airbus A320 и Boeing 737.

При этом европейцев впечатляют не только успехи COMAC, но и последовательность китайской промышленной политики. «Мы также узнали из других отраслей, что, когда Китай решает включить что-либо в свой пятилетний стратегический план, он это выполняет», — отметил Вагнер.

В годовом отчете за 2025 год Airbus уже официально назвала COMAC набирающим силу конкурентом. Более того, компания признала, что эпоха дуополии Airbus и Boeing на рынке магистральных пассажирских самолетов закончилась. Однако стремительного захвата рынка китайскими самолетами в Airbus не ожидают. COMAC еще предстоит нарастить производство, пройти необходимые сертификации, развить сервисную поддержку и доказать надежность своей техники. По оценке европейского авиагиганта, наиболее серьезную угрозу китайский производитель начнет представлять в 2030-х годах.

АвиацияAirbusCOMACавиаИсточники:AviaComments

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: One UI 9 принесла проблемы владельцам Samsung Galaxy S26 Ultra: после сброса смартфон может не запуститьсяСледующая публикация: CRISPR выходит за пределы лаборатории: ДНК впервые отредактировали непосредственно в организме человека
Главное
Все новости
40 минут назадБольшой экран, датчики ЧСС и SpO2, водозащита и GPS. Представлены умные часы Honor Watch Fit 6, и они уже доступны для заказа в Китае
CRISPR выходит за пределы лаборатории: ДНК впервые отредактировали непосредственно в организме человека48 минут назадCRISPR выходит за пределы лаборатории: ДНК впервые отредактировали непосредственно в организме человека Prime Medicine начала испытания метода, который переписывает генетический код в клетках печени — результаты лечения ожидаются в 2027 году
One UI 9 принесла проблемы владельцам Samsung Galaxy S26 Ultra: после сброса смартфон может не запуститься59 минут назад1One UI 9 принесла проблемы владельцам Samsung Galaxy S26 Ultra: после сброса смартфон может не запуститься И Samsung уже подтвердила баг
22 окт 23:291Растения «говорят» на языке электрических сигналов — стартап Electric Plant создал ИИ для их расшифровки
22 окт 23:24Первый в мире Airbus A330 с «акульей кожей» вышел на регулярные рейсы
22 окт 23:243Microsoft заявила, что её ИИ диагностирует болезни в четыре раза точнее врачей
22 окт 23:18Телескоп «Нэнси Грейс Роман» перешёл к финальным испытаниям перед началом научной работы
22 окт 23:12Земля становится круглее из-за таяния полярных льдов — и этот процесс ускоряется
22 окт 23:07Исследование: 86% ответов ИИ-чат-ботов на вопросы о преследовании и цифровом насилии оказались небезопасными
22 окт 22:532Geely Coolray с частичкой Monjaro: заметно обновленный Coolray показали на фото, премьера — 27 октября
22 окт 22:35Helion получила $175 млн на полупроводники, которые могут удвоить выработку её термоядерных электростанций
9000 мАч и 200 Мп. AnTuTu слил характеристики Honor 700 Pro22 окт 22:319000 мАч и 200 Мп. AnTuTu слил характеристики Honor 700 Pro Новинку представят в ноябре вместе с двумя другими моделями линейки
22 окт 22:30В США предложили построить АЭС мощностью 6,6 ГВт сразу из шести реакторов — стройку хотят начать в 2028 году
22 окт 22:25Китайские учёные создали 100-канальный детектор одиночных фотонов для квантового интернета
22 окт 22:221Infineon и Nvidia разрабатывают преобразователи питания на основе нитрида галлия для ИИ-дата-центров
22 окт 22:182Google профинансирует виртуальную электростанцию мощностью 1 ГВт для снижения нагрузки на энергосеть США
22 окт 22:10Канадская Uniserve строит дата-центр в Ванкувере для ИИ-нагрузок мощностью до 2 МВт
22 окт 22:031Физики научились управлять квантовым состоянием одиночного позитрона — это приблизит проверку Стандартной модели
Телевизоры Samsung следят за тем, что смотрят пользователи, даже если эту функцию отключить — итоги большого исследования 22 окт 22:023Телевизоры Samsung следят за тем, что смотрят пользователи, даже если эту функцию отключить — итоги большого исследования Телевизоры Samsung, Vizio и Roku продолжают связываться с серверами отслеживания после установленного пользователем запрета
22 окт 21:57DeepSeek привлекла $15 млрд на фоне ограничений США на использование её ИИ. Раунд может стать одним из крупнейших в Китае
Getty Images подала заявление о банкротстве22 окт 21:53Getty Images подала заявление о банкротстве План предусматривает до $533 млн частных инвестиций
22 окт 21:494TSMC ищет замену китайским редкоземельным магнитам, чтобы защитить производство чипов
22 окт 21:43Hugging Face выпустила ИИ-модель для анализа ДНК, которая объясняет возможный вред мутаций
22 окт 21:43Робот робота везёт: беспилотные КамАЗы доставили в Казань участников «Битвы роботов»
22 окт 21:353Palantir заявила, что у неё и правительства США нет дистанционного механизма отключения ИИ-модели
22 окт 21:143ФСБ выпустила срочное предупреждение из-за PHP: если сайт невозможно оперативно обновить, то доступ к нему следует ограничить
22 окт 21:031Anthropic отложила широкий доступ к Mythos на четыре месяца из-за рисков кибератак
22 окт 20:552В PHP устранили критическую уязвимость, найденную ИИ-моделями
22 окт 20:501AMD и Intel объединят оптимизации PyTorch для ИИ на процессорах x86
22 окт 20:496Apple блокирует iPhone Duo, проданные до официального старта
22 окт 20:46Google открыла TorchTPU: модели PyTorch теперь можно запускать на ускорителях TPU
22 окт 20:349Uber с помощью ИИ удалила более миллиона строк кода и очистила 16 тысяч устаревших флагов