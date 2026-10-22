«Не проходит недели, чтобы мы не обсуждали конкуренцию в Китае». Китайская COMAC со своим самолетом C919 заставляет Airbus нервничать

Европейский авиастроительный гигант Airbus все внимательнее следит за китайской COMAC, которая постепенно превращается в серьезного конкурента Airbus и Boeing. Как заявил глава подразделения коммерческих самолетов Airbus Ларс Вагнер, китайский авиапром стал постоянной темой обсуждений внутри компании. «Практически не проходит недели, чтобы мы не обсуждали конкуренцию в Китае», — признался он.

Особое внимание Airbus привлекают масштабные инвестиции COMAC в расширение производства, роботизацию и автоматизацию. Одновременно китайская компания сокращает зависимость от западных комплектующих в рамках проекта пассажирского самолета C919, конкурирующего с Airbus A320 и Boeing 737.

При этом европейцев впечатляют не только успехи COMAC, но и последовательность китайской промышленной политики. «Мы также узнали из других отраслей, что, когда Китай решает включить что-либо в свой пятилетний стратегический план, он это выполняет», — отметил Вагнер.

В годовом отчете за 2025 год Airbus уже официально назвала COMAC набирающим силу конкурентом. Более того, компания признала, что эпоха дуополии Airbus и Boeing на рынке магистральных пассажирских самолетов закончилась. Однако стремительного захвата рынка китайскими самолетами в Airbus не ожидают. COMAC еще предстоит нарастить производство, пройти необходимые сертификации, развить сервисную поддержку и доказать надежность своей техники. По оценке европейского авиагиганта, наиболее серьезную угрозу китайский производитель начнет представлять в 2030-х годах.