NASA предложили вернуть с Луны экскременты астронавтов «Аполлона-15» и оборудование 1971 года

Национальные академии наук, инженерии и медицины США рекомендовали отправить астронавтов к месту посадки лунного модуля, чтобы изучить, как полвека на Луне повлияли на оставленные там материалы и технику

Комитет предлагает высадить экипаж лунной миссии к северу от района Монс Хэдли (Mons Hadley), на безопасном расстоянии от исторической площадки «Аполлона-15», где астронавты работали в 1971 году. Двое участников экспедиции смогут осмотреть лунный ровер, основание посадочного модуля, научные приборы и системы электропитания, оставленные предыдущей миссией, а также забрать образцы мочи и фекалий, сохранившиеся на поверхности.

Изучение оборудования позволит оценить воздействие многолетнего космического излучения и циклов нагрева и охлаждения, а анализ биологических материалов — выяснить, как они изменились за десятилетия и повлияли ли на окружающую среду. По словам сопредседателя комитета Дэна Дамбахера, эти данные необходимы для проектирования систем будущих лунных баз.

В докладе также выбраны 4 локации для коротких пилотируемых экспедиций: кратер Бхабха, бассейн Ориентале, плато Аристарх и Монс Хэдли. Комитет отдавал предпочтение местам, где люди смогут выполнить задачи, недоступные роботам. Каждая экспедиция предполагает высадку 2 астронавтов и от 1 до 4 выходов на поверхность в радиусе 2 км от посадочного модуля. Авторы доклада рекомендуют NASA увеличить действующий предел пешего удаления от посадочного аппарата, а также продолжить детальное картографирование Луны, разработать приборы, способные работать в течение лунной ночи, и обеспечить постоянную связь экипажей с Землёй, в том числе на обратной стороне Луны.

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Самым перспективным местом комитет назвал кратер Бхабха на обратной стороне Луны. Его породы могут помочь установить возраст крупнейшего ударного кратера в Солнечной системе, а удалённость от Земли позволит изучить влияние изоляции на астронавтов. Этот район также подходит для радиоастрономии: Луна защищает его от радиопомех земного происхождения, что позволит изучать раннюю Вселенную до появления первых звёзд и галактик. В бассейне Ориентале, возраст которого оценивается примерно в 3,8 млрд лет, экипаж сможет собрать породы из глубин лунной коры и установить, была ли Луна когда-то полностью расплавлена, а также развернуть детектор гравитационных волн — колебаний пространства-времени. Плато Аристарх, куда NASA ещё не отправляло астронавтов, интересно вулканическими отложениями, которые могут содержать воду и для работы на этой обширной территории комитет предлагает создать простой открытый луноход.

Сроки и очередность экспедиций определит NASA.