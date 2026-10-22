NASA испытало двигатель лунной ракеты SLS на 111% мощности

RS-25 отработал почти 8,5 минут — столько же, сколько требуется ему во время запуска ракеты

21 октября NASA провело огневое испытание экспериментального двигателя RS-25 № 10001 на испытательном стенде Фреда Хейза в Космическом центре имени Стенниса в штате Миссисипи.

Двигатель работал почти 8,5 минут, а в ходе проверки его мощность довели до 111%. Такой режим соответствует уровню тяги, необходимому новым серийным двигателям для запуска ракеты SLS с кораблём Orion в рамках будущих миссий программы Artemis.

Источник изображения: NASA/Danny Nowlin

Одна из главных задач испытания — проверить компоненты двигателя, предназначенные для будущих полётов, и подтвердить работоспособность новой теплозащитной системы сопла. Она должна защищать сопло RS-25 от высоких температур, возникающих вокруг ракеты во время старта. Хотя двигатель № 10001 не будет использоваться в полёте, собранные данные помогут NASA и главному подрядчику L3Harris Technologies улучшить характеристики и надёжность двигателей.

На каждой ракете SLS устанавливают четыре двигателя RS-25. Вместе они развивают тягу до 2 млн фунтов силы — около 8,9 меганьютона — и обеспечивают работу основной ступени ракеты при старте. Перед использованием в полёте каждый двигатель проходит испытания на стендах Космического центра имени Стенниса. В проверках участвуют специалисты NASA, L3Harris Technologies и Nova Space Solutions.