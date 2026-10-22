Мощный компактный ПК за 270 долларов. Представлен NucBox G3 Ultra от GMKtec

Новинка получила 16 ГБ оперативной памяти и два слота для SSD

Компания GMKtec представила мини-ПК NucBox G3 Ultra на базе двухъядерного процессора Intel Pentium Gold 7505 поколения Tiger Lake. Устройство выполнено в корпусе размером 114 × 106 × 44 мм и оснащено системой охлаждения с одним вентилятором и тепловой трубкой, рассчитанной на отвод 15 Вт тепла. Объём встроенной оперативной памяти LPDDR4-3200 составляет 16 ГБ.

Для установки накопителей предусмотрены два слота M.2 2280. Беспроводные подключения обеспечивают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. На передней панели размещены два порта USB-A с пропускной способностью 10 Гбит/с. Сзади находятся ещё один такой USB-A, дополнительный порт USB-A со скоростью 480 Мбит/с, два видеовыхода HDMI 2.1 TMDS, комбинированный аудиоразъём 3,5 мм и сетевой порт Gigabit Ethernet. Также предусмотрена совместимость с креплением VESA для установки мини-ПК на стену или за монитором.

Базовая конфигурация NucBox G3 Ultra с накопителем на 256 ГБ оценена в 270 доллароа. Версия с SSD на 512 ГБ стоит 300 долларов. Обе версии оснащены 16 ГБ оперативной памяти.