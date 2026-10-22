Microsoft заявила, что её ИИ диагностирует болезни в четыре раза точнее врачей

Система Diagnostic Orchestrator показала точность до 83% на опубликованных медицинских случаях, но ещё не прошла проверку в реальных клинических условиях

Microsoft представила результаты испытаний ИИ-системы Diagnostic Orchestrator, которая, по данным компании, способна диагностировать заболевания значительно точнее врачей на основе медицинских историй и данных пациентов. В тестах на случаях из публикаций журнала The New England Journal of Medicine система достигла точности около 83%. Для сравнения, врачи общей практики с доступом к справочным материалам показали около 36%, а без них — 22%. На данных приёмного отделения больницы в Бостоне ИИ достиг точности 80% против среднего показателя 47% у врачей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Diagnostic Orchestrator использует модель GPT-5 от OpenAI и несколько взаимодействующих ИИ-агентов. Они анализируют симптомы и историю болезни, рассматривают возможные причины, определяют, какие обследования нужны, и приходят к диагнозу. Такой подход призван воспроизвести последовательность действий врачей, а не просто предложить ответ на основе краткого описания симптомов. По данным Microsoft, система также обычно оценивала затраты на диагностику ниже, чем люди. Компания подготовила собственный тестовый набор SDBench и планирует открыть его для других исследователей.

Microsoft заявила, что её ИИ диагностирует болезни в четыре раза точнее врачей
Источник изображения: сгенерировано Muse

В испытаниях использовались уже известные медицинские случаи и записи наблюдений пациентов, а не диагностика в ходе реального приёма. Поэтому полученные показатели нельзя напрямую переносить на повседневную работу больниц: неизвестно, насколько хорошо система справится с неполными данными, нетипичными симптомами и необходимостью взаимодействовать с пациентом. Глава Microsoft AI Мустафа Сулейман признал, что технология нуждается в клинической проверке. Компания планирует начать испытания в больнице Beth Israel Deaconess Medical Center в ближайшие месяцы, но точные сроки не объявлены.

Microsoft рассматривает диагностическую систему как часть более широкой программы «медицинского сверхинтеллекта» — ИИ, который сможет выполнять отдельные задачи здравоохранения на уровне, превосходящем возможности специалистов. В планах компании не только постановка диагнозов, но и помощь в выборе лечения, координации медицинской помощи и других клинических процессах. Однако коммерческий запуск Diagnostic Orchestrator пока не анонсирован: для применения в медицине потребуются дополнительные доказательства безопасности, эффективности и соответствия нормативным требованиям.

Искусственный интеллектMicrosoftMicrosoftИскусственный интеллектМедицинские технологииИсточники:The Verge

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