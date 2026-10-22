Mercedes-Benz: «маленький Гелик» поступит в продажу раньше, чем вы думаете

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус, заявил что «маленький g-класс» будет запущена «раньше, чем вы думаете», менее чем за 24 месяца до официального запуска.

Компания Mercedes-Benz объявила о разработке нового «g-класса» еще в 2023 году, а первое официальное тизерное изображение было опубликовано в 2025 году.

Ола Каллениус также рассказал: «Кажется, всем очень нравится G-класс; в конце концов, это классика. Когда мы объявили о выпуске уменьшенной версии G-класса, мой телефон был завален новостями. Могу сказать вам, что новый автомобиль обязательно будет выпущен, и раньше, чем вы думаете».

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Ранее Mercedes-Benz анонсировал новый автомобиль как «g-класса», намеренно изменив букву «g» на строчную. Ожидается, что новый автомобиль дебютирует в 2027 году и поступит в продажу не позднее конца 2028 года.