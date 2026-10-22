Маск: количество человекоподобных роботов превысит количество людей, эта индустрия станет крупнейшей в мире

Илон Маск твердо убежден в том, что индустрия человекоподобных роботов станет крупнейшей в мире, и что количество человекоподобных роботов на Земле в будущем превысит население планеты.

Он также предсказал, что к концу следующего года будет решен ряд проблем, таких как искусственный интеллект роботов, электромеханическая конструкция, надежность и срок службы.

Маск заявил: «К тому моменту мы сможем поставлять Optimus компаниям, не входящим в состав Tesla».

В своем отчете о доходах Tesla заявила: «Производство Optimus началось на линии крупносерийного производства на нашем заводе во Фримонте. Роботы, сходящие с этой линии, одни из первых, изготовленных с соблюдением производственного качества. Хотя мы продолжим совершенствовать оборудование и производственные процессы, мы продемонстрировали, что текущий производственный процесс для Optimus подходит для коммерческой продукции».

Известно, что производственная линия по выпуску человекоподобных роботов на заводе во Фримонте, штат Калифорния, рассчитана на годовую мощность в 1 миллион единиц, в то время как Tesla готовит вторую производственную линию по выпуску роботов на своем заводе Gigafactory в Техасе, рассчитанную на долгосрочную годовую мощность в 10 миллионов единиц.

Однако Маск заявил, что производственной линии потребуется около года или больше, чтобы достичь целевой мощности в 20 000 роботов в неделю.

Он также упомянул, что Tesla планирует интегрировать чип AI5 в Optimus, и, если все пойдет хорошо, соответствующие работы, как ожидается, будут завершены к апрелю следующего года. Вычислительная мощность этого чипа значительно превосходит AI4, и Tesla уменьшила объем памяти AI5, чтобы он соответствовал сценариям использования Optimus.

Маск ожидает, что Tesla решит оставшиеся проблемы с конструкцией, надежностью и сроком службы робота к концу 2027 года, после чего Оптимус станет доступен для широкой публики.

Он отметил, что на ранних этапах применение роботов было сосредоточено в промышленном секторе, главным образом для выполнения высокорискованных, повторяющихся задач, требующих круглосуточной работы.