Малайзия построит подводную кабельную сеть за $489 млн для связи западной и восточной частей страны

Строительство должно начаться в первом квартале 2027 года и завершиться к концу 2029-го

Малайзия планирует вложить 2 млрд ринггитов (около $489 млн) в проект SALAM (Madani Submarine Cable Connection) — систему подводных кабелей общей протяжённостью около 5582 км. Начать строительство рассчитывают в первом квартале 2027 года, а завершить — в четвёртом квартале 2029-го. Проект должен укрепить внутреннюю цифровую инфраструктуру страны и повысить устойчивость связи между полуостровной Малайзией и её восточными штатами Сабах и Саравак.

Сеть будет состоять из четырёх подводных кабельных сегментов и десяти береговых станций, через которые кабели подключаются к наземной инфраструктуре. Пять станций планируют разместить в Сабахе, три — в Сараваке и две — на полуострове. Местоположение части точек подключения ещё уточняется: одним из выбранных пунктов в Сараваке станет Бинтулу. Сейчас Малайзийская комиссия по связи и мультимедиа оценивает заявки, поданные после объявления конкурса в июле.

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SALAM создаётся в рамках государственной программы Universal Service Provision и должен обеспечить дополнительные маршруты передачи данных и резервные мощности. Это снизит зависимость от существующих линий связи, в том числе системы 1Malaysia People's Cable System (SCREAM), которая работает более 10 лет и испытывает растущую нагрузку. Потребность в пропускной способности увеличивается по мере роста интернет-трафика и развития облачных вычислений, центров обработки данных и приложений искусственного интеллекта.

Помимо повышения надёжности связи между западной и восточной частями страны, проект должен поддержать расширение широкополосного доступа, развёртывание сетей 5G и развитие цифровых услуг. Следующими этапами станут завершение оценки заявок, выбор оставшихся береговых станций и подготовка к строительству. Участие в проекте рассматривает Telekom Malaysia, один из крупнейших телекоммуникационных операторов страны.