Люди идут за Starlink: пассажиры начали уходить от конкурентов к United Airlines только потому, что в ее самолетах есть спутниковый интернет Starlink

Об этом заявил глава авиакомпании

United Airlines отмечает, что уже сейчас пассажиры выбирают её вместо конкурентов благодаря спутниковому интернету Starlink от SpaceX. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Скотт Кирби (Scott Kirby). «Мы уже сегодня видим, как клиенты переходят с других авиакомпаний», — сообщил топ-менеджер.

Люди идут за Starlink: пассажиры начали уходить от конкурентов к United Airlines только потому, что в ее самолетах есть спутниковый интернет Starlink
Источник изображения: United

Уже в самое ближайшее время доступ к Starlink будет обеспечен на более чем на 50% рейсах Delta (на данный момент — 49%), а к концу 2027 года весь авиапарк компании будет оснащен терминалами спутниковой связи SpaceX.

Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет через сеть спутников на низкой околоземной орбите. Для пассажиров это означает возможность пользоваться онлайн-сервисами во время полёта, а для авиакомпаний — дополнительный способ конкурировать за клиентов.

Сети и серверыStarlinkИсточники:CNBCDogeDesigner

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