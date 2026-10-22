«Кубик» не сложился: проект по выпуску силовых чипов в России отложили до 2029 года

Сбербанк потребовал полностью пересобрать проект

Проект «Кубик» компании «Элемент» по производству силовых полупроводников перенесли на три года — с конца 2026 на 2029 год. После аудита предприятий холдинга Сбербанк потребовал полностью пересмотреть проект и сроки его реализации. Производство планируют разделить между двумя площадками: кремниевые транзисторы будут выпускать в Новосибирске, а компоненты на основе карбида кремния — в Алабушево.

«Кубик» не сложился: проект по выпуску силовых чипов в России отложили до 2029 года
Источник изображения: ИИ Gemini

Изначально «Элемент» собирался инвестировать в производство силовых транзисторов и диодов 20 млрд рублей, а к 2030 году рассчитывал обеспечить до 60% российского спроса на такие компоненты. Однако проект столкнулся с серьезными трудностями.  «С проектом много проблем. Денег не хватает, по целевым продуктам нет рабочего дизайна, номенклатура изделий не отвечает потребностям государства, и нет надёжного поставщика технологии», — сказал источник CNews, знакомый с проектом «Кубик». За два с половиной года у проекта сменилось несколько команд, представители «Элемента» ездили в Китай для переговоров о приобретении производственных технологий.

По данным источников CNews, в проект вложили 26,5 млрд рублей частных средств, а государство выделило еще 17 млрд. Один из собеседников издания утверждает, что теперь правительство требует вернуть эти деньги. В «Элементе» это отрицают и заявляют, что государство не выделяло на «Кубик» 17 млрд рублей. При этом для завершения проекта, по оценкам источников, потребуется значительно увеличить финансирование.

ПроцессорыРоссияИсточники:CNews

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