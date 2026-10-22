Китай создал государственную компанию для развития ИИ и управления национальными данными

National Data Group будет объединять и предоставлять данные для использования в разных отраслях и регионах страны

Китай учредил государственную компанию National Data Group Co для управления национальными ресурсами данных и поддержки развития искусственного интеллекта. О запуске предприятия объявили во вторник на церемонии с участием вице-премьера Дин Сюэсяна. Он назвал создание компании важным стратегическим решением на высшем государственном уровне.

По словам Дин Сюэсяна, управление данными на национальном уровне должно помочь Китаю укрепить позиции в разработке ИИ, ускорить создание «цифрового Китая» и сформировать новые конкурентные преимущества. Вице-премьер призвал профильные компании сотрудничать в развитии отрасли, а государственные ведомства и местные власти — обеспечить необходимые ресурсы.

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Как сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на члена национального экспертного комитета по данным Чжан Сянхуна, National Data Group будет развивать, интегрировать и эксплуатировать национальные ресурсы данных, а также содействовать их обмену между разными отраслями и регионами. Такая инфраструктура должна облегчить использование данных в масштабах всей экономики, хотя конкретные проекты и механизмы доступа к ресурсам пока не раскрыты.

Штаб-квартира компании расположена в районе Сюнъань в провинции Хэбэй, недалеко от Пекина. Эту специальную зону развития создали по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина, в том числе для размещения государственных организаций, переносимых из столицы, и формирования новых отраслей. Создание National Data Group вписывается в курс Пекина на централизованное развитие цифровой инфраструктуры и укрепление национальной технологической самостоятельности.