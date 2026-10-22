Китай пригрозил США ответными мерами из-за ограничений против DeepSeek

Пекин обвинил Вашингтон в использовании мотивов национальной безопасности для сдерживания китайских технологических компаний и заявил, что будет защищать свои интересы

Министерство коммерции Китая заявило о готовности принять необходимые меры в ответ на ограничения США в отношении DeepSeek. Пекин выразил «сильное недовольство и решительное несогласие» с действиями Вашингтона, обвинив его в использовании национальной безопасности как предлога для сдерживания китайских компаний. По заявлению ведомства, американская сторона также проигнорировала договорённости, достигнутые председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, и более широкий контекст торгово-экономических отношений двух стран.

Ранее Министерство внутренней безопасности США предписало федеральным гражданским ведомствам удалить из своих IT-систем продукты DeepSeek и сторонние сервисы, созданные с использованием её технологий, а также отказаться от их закупки. Американские власти объясняют ограничения рисками для безопасности данных: серверы DeepSeek расположены в Китае, и, согласно опасениям Вашингтона, китайские власти потенциально могут получить доступ к конфиденциальной информации. Сами модели DeepSeek при этом остаются широко доступными, в том числе в США.

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Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний и выступает против чрезмерно широкого толкования понятия национальной безопасности. DeepSeek не прокомментировала ситуацию. Конкретные ответные меры китайская сторона пока не назвала.

Спор стал частью более широкого технологического противостояния. США ограничивают доступ Китая к наиболее передовым ИИ-чипам и оборудованию для их производства, а также обвиняют китайские стартапы, включая DeepSeek, в извлечении возможностей из американских передовых моделей методом дистилляции. Пекин эти обвинения отвергает. На прошлой неделе Китай предложил собственные ограничения на экспорт некоторых продвинутых ИИ-моделей.

При этом Вашингтон и Пекин продолжают обсуждать отдельные вопросы управления искусственным интеллектом, включая американское предложение создать систему уведомлений об инцидентах, связанных с национальной безопасностью. Тема ИИ может войти в повестку встречи Трампа и Си Цзиньпина в середине ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.