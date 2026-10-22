Канадская Uniserve строит дата-центр в Ванкувере для ИИ-нагрузок мощностью до 2 МВт

Новая площадка VAN-2 должна начать работу с мощностью 1 МВт в IV квартале 2026 года, а энергоснабжение объекта планируют расширить до 3 МВт к 2028 году

Канадская Uniserve Communications развивает новый дата-центр VAN-2 в Ванкувере, рядом со своей действующей площадкой VAN-1. Объект площадью около 929 м² предназначен для корпоративных вычислений, облачных сервисов, размещения серверов клиентов и задач искусственного интеллекта.

Компания рассчитывает запустить его с начальной мощностью 1 МВт в IV квартале 2026 года, предусмотрев возможность расширения ещё на 1 МВт. Плотность размещения оборудования составит до 30 кВт на серверную стойку.

Энергетическую инфраструктуру площадки планируют развивать с запасом на дальнейший рост. По данным Uniserve, компания BC Hydro обязалась модернизировать распределительную инфраструктуру, чтобы к 2028 году обеспечить объект электрической мощностью до 3 МВт. Это выше заявленной начальной мощности дата-центра и оставляет возможность для расширения вычислительных ресурсов. В сентябре 2025 года Uniserve также сообщала о планах увеличить мощности своего действующего центра обработки данных в Ванкувере до 2 МВт.

Канадская Uniserve строит дата-центр в Ванкувере для ИИ-нагрузок мощностью до 2 МВт
Источник изображения: сгенерировано Muse

Параллельно компания уже привлекает заказчиков для ИИ-инфраструктуры. В прошлом месяце Uniserve объявила о пятилетнем соглашении с корпоративным клиентом на предоставление вычислительных услуг с использованием двух серверов на ускорителях Nvidia B300. Общая стоимость контракта составляет $3,15 млн. Поставку и установку оборудования, а также запуск услуг ожидают до конца 2026 года.

Uniserve, работающая на рынке с 1988 года, позиционирует расширение как часть стратегии по созданию канадской цифровой инфраструктуры, подконтрольной местному поставщику. Компания преоставляет услуги кибербезопасности, облачные решения и вычислительные мощности. Новый объект должен дополнить существующую площадку и увеличить возможности компании по размещению оборудования для ИИ и других корпоративных нагрузок.

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