Камеры Hasselblad на 200 Мп, AMOLED и 8000 мАч: Oppo Find X10 и X10 Pro Max добрались до России

От 72 тысяч рублей

Команда российского AliExpress объявила о начале продаж смартфонов Oppo Find X10 Pro Max и Find X10. Обе модели получили AMOLED-дисплеи с частотой обновления до 144 Гц, аккумуляторы ёмкостью 8000 мАч и камеры, разработанные совместно с Hasselblad.

Камеры Hasselblad на 200 Мп, AMOLED и 8000 мАч: Oppo Find X10 и X10 Pro Max добрались до России
Источник изображения: Oppo

Oppo Find X10 Pro Max оснащён SoC Dimensity 9600 Pro, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Экран устройства имеет диагональ 6,78 дюйма и разрешение 2772 х 1272 пикселя. Основной блок включает три камеры разрешением по 200 Мп: основную, телеобъектив и сверхширокоугольный модуль с углом обзора 124 градуса. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп.

Oppo Find X10 получил SoC Dimensity 9600M, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 ГБ. Диагональ его AMOLED-экрана составляет 6,59 дюйма. В систему камер входят основной модуль на 200 Мп, телеобъектив с таким же разрешением и сверхширокоугольная камера на 50 Мп.

Оба смартфона поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную на 50 Вт. Корпуса защищены от пыли и влаги (IP66, IP68 и IP69). С учётом скидок цены начинаются от 101 тысячи рублей за Oppo Find X10 Pro Max и от 72 тысяч рублей за Oppo Find X10.

Мобильные телефоныOppoРоссияИсточники:AliExpress

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