iPhone Duo сразился с Samsung Galaxy Z Fold8, Huawei Pura X Max и Xiaomi 18 Fold

На видео дисплей Apple выглядит ровнее, чем у Galaxy Z Fold8 и других моделей

Инсайдер UniverseIce опубликовал сравнение складных смартфонов iPhone Duo, Samsung Galaxy Z Fold8, Huawei Pura X Max и Xiaomi 18 Fold.

Источник изображения: UniverseIce // Zhong Wenze

На кадрах устройства показаны рядом при непрямом солнечном освещении. В таких условиях складка на внутреннем дисплее iPhone Duo выглядит менее заметной, чем у трёх конкурирующих моделей.

Источник изображения: UniverseIce // Zhong Wenze

У складных смартфонов складка в центральной части дисплея остаётся одной из конструктивных особенностей, способных влиять на визуальное восприятие изображения и комфорт использования. Насколько она заметна, зависит не только от конструкции панели и шарнира, но и от угла освещения и положения устройства.

Источник изображения: UniverseIce // Zhong Wenze

Ранее сообщалось, что после 10 000 циклов складывания место сгиба получило очень явно выраженную складку, как у первых поколений складных смартфонов.