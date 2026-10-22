Как у первых поколений складных смартфонов

iPhone Duo проверили на прочность после 10 000 складываний: складка бросается в глаза ⁠ 5

Автор канала @mediastorm_en опубликовал подробный видеообзор складного смартфона Apple iPhone Duo.

Одной из главных частей ролика стало испытание механизма складывания с помощью специальной машины, выполнившей 10 000 циклов. Авторы также сравнили устройство с iPhone 16 и iPhone 18, уделив внимание конструкции шарнира, экрану и аккумулятору.

В видео показаны преимущества большого внутреннего дисплея, позволяющего использовать смартфон в режиме планшета. При этом отдельное внимание уделено потенциальной уязвимости конструкции к попаданию пыли.

После 10 000 циклов складывания место сгиба получило очень явно выраженную складку, как у первых поколений складных смартфонов.

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