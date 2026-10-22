Intel возобновила строительство полупроводникового завода в Огайо и готовит новую фабрику в Аризоне

Компания устанавливает оборудование в Аризоне, которое планирует открыть в начале 2028 года, и возобновила работы на отстающем от графика объекте в Огайо

На кампусе Ocotillo недалеко от Финикса Intel начала устанавливать оборудование на Fab 62, расположенной рядом с уже работающей Fab 52. Оснащение фабрики — один из самых затратных этапов подготовки производства: стоимость отдельных машин достигает сотен миллионов долларов. В Нью-Олбани, штат Огайо, строители смонтировали первую крупную несущую ферму крыши будущего завода. Изначально площадку планировали превратить в крупнейший в мире комплекс по выпуску микросхем, однако строительство затормозилось, а сроки открытия перенесли с первоначального графика на 2030–2031 годы.

Intel возобновила строительство полупроводникового завода в Огайо и готовит новую фабрику в Аризоне
Источник изображения: сгенерировано Muse

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан, возглавивший компанию в марте 2025 года, ранее заявлял, что реализация подобных проектов будет зависеть от наличия достаточного объёма заказов. Сейчас спрос на серверные процессоры Intel, используемые для работы сервисов искусственного интеллекта, растёт быстрее, чем компания способна наращивать выпуск.

Параллельно Intel направляет $5,7 млрд на расширение производства процессоров Xeon в Ирландии. В июле компания увеличила план расходов на текущий год до более чем $20 млрд и заявила, что в 2027 году они будут существенно выше.

Intel также стремится стать контрактным производителем микросхем для других компаний, однако пока не объявила о большом количестве крупных заказчиков этого направления. В мае появились сообщения о предварительных переговорах с Apple по поводу использования производственных мощностей Intel. Кроме того, компания присоединилась к проекту Terafab Илона Маска в качестве производственного партнёра. На развитие Intel рассчитывает и правительство США, владеющее долей в компании. В августе Intel предложила продать акции на $15 млрд для привлечения средств, однако её расходы по-прежнему значительно уступают инвестициям конкурента TSMC, которые, по оценке аналитиков, в этом году составят около $60 млрд.

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