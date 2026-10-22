Infineon и Nvidia разрабатывают преобразователи питания на основе нитрида галлия для ИИ-дата-центров

Новая технология рассчитана на стойки с напряжением 800 В постоянного тока и должна повысить плотность размещения оборудования по мере роста энергопотребления ИИ-ускорителей

Infineon и Nvidia займутся разработкой преобразователей питания на основе нитрида галлия (GaN) для серверных стоек с напряжением 800 В постоянного тока. Сотрудничество немецкого производителя полупроводников и Nvidia сосредоточится на промежуточных преобразователях напряжения (IBC), которые понижают напряжение общей шины питания до уровня, необходимого для последующих каскадов, подающих электричество на ИИ-ускорители. Компании развивают направление высоковольтной инфраструктуры дата-центров на фоне роста мощности вычислительных систем.

По данным Infineon, многоступенчатая схема преобразования позволяет уменьшить потери при распределении электроэнергии, соблюдая ограничения по площади печатных плат, нагреву компонентов и надёжности работы. Архитектура на 800 В постоянного тока рассматривается как дополнительный вариант наряду с существующими системами переменного и более низкого постоянного напряжения. Она рассчитана на дата-центры с высокой плотностью вычислительного оборудования, где энергопотребление отдельных стоек приближается к мегаватту.

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Infineon утверждает, что транзисторы на основе нитрида галлия переключаются быстрее кремниевых и обеспечивают меньшие потери. На промежуточном этапе преобразования это позволяет увеличить частоту переключения до 1 МГц. По заявлению компании, более высокая частота уменьшает размеры магнитных компонентов и других пассивных элементов, повышая плотность мощности и позволяя делать платы ниже. Это особенно важно для серверных систем, в которых требуется разместить всё больше вычислительных компонентов при ограниченном пространстве и тепловом бюджете.

Портфель Infineon включает GaN-решения для преобразования напряжения с 800 до 50, 12 и 6 В. Компания также предлагает контроллеры PSoC Control C3 и драйверы EiceDRIVER для построения законченных систем промежуточного преобразования. Помимо нитрида галлия, Infineon выпускает аналогичные решения на кремнии и карбиде кремния. Конкретные сроки появления совместных разработок с Nvidia и характеристики будущих серийных устройств в объявлении не раскрываются.

Партнёрство продолжает работу Infineon над электропитанием ИИ-инфраструктуры. В мае 2025 года компании заключили соглашение, связанное с обслуживаемыми и допускающими горячую замену серверными стойками на 800 В постоянного тока, а нынешний этап посвящён преобразованию высокого напряжения для питания ускорителей.