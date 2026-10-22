ИИ помог исправить проблемы с производительностью Oblivion Remastered и ускорить игру на 40%

Моддер под ником LTSharpe создал с помощью ИИ-мод OblivionRemasteredPerformanceFix, который, по его данным, повышает производительность The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered в открытом мире до 40% и позволяет поддерживать около 60 кадров в секунду в загруженных городах. Модификация также исправляет ошибки оригинального и обновлённого кода игры и поддерживает актуальную версию технологии генерации кадров AMD FSR.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Работа началась с поиска причины просадок производительности. Claude Opus 5.5 обнаружила, что игра заново рассчитывала освещение сцены каждый кадр, даже когда ничего не менялось, создавая лишнюю нагрузку на процессор. В течение нескольких недель LTSharpe вместе с ИИ выявил более 40 возможностей для оптимизации, особенно заметных в городах.

Для проверки улучшений моддер исследовал игровые сцены, в которых возникали просадки частоты кадров, и поручал Claude создавать тесты производительности и анализировать исходный код на Unreal Engine.

Сам LTSharpe не профессиональный разработчик, но играет в Oblivion с момента выхода оригинальной игры в 2006 году. Мод доступен на GitHub.