ИИ помог доказать 31-летнюю математическую гипотезу многомерной геометрии: исследователи Microsoft решили задачу KLS

ИИ перебрал более 100 подходов, прежде чем нашлось решение

Исследователи Microsoft Research сообщили о доказательстве гипотезы Каннана — Ловаса — Симоновитса (KLS), сформулированной в 1995 году и считавшейся одной из центральных нерешённых задач многомерной геометрии. Над решением работали Чжао Сун и Синьчжи Чжан, применившие ИИ-агентов для поиска математических идей и проверки промежуточных рассуждений. В процессе они исследовали более 100 вариантов решения, прежде чем нашли подход, позволивший завершить доказательство.

Гипотеза KLS касается геометрии многомерных выпуклых тел и поведения вероятностных распределений. Если представить такое тело в пространстве с большим количеством измерений, то его можно разделить на части плоской поверхностью или поверхностью более сложной формы. Гипотеза утверждает, что эффективность лучшего плоского разреза отличается от эффективности оптимального разреза произвольной формы не более чем в постоянное число раз. Важнейшее условие — эта граница не должна зависеть от количества измерений.

Значение результата выходит за рамки геометрии. От свойств таких разрезов зависит, насколько быстро случайное блуждание исследует вероятностное распределение. Это связано с алгоритмами случайной выборки, которые используются в статистике, оптимизации и теоретической информатике. До новой работы наиболее сильный известный результат, полученный в июле, всё ещё допускал медленный рост соответствующей границы с увеличением размерности. Доказательство KLS устраняет эту зависимость.

ИИ помог доказать 31-летнюю математическую гипотезу многомерной геометрии: исследователи Microsoft решили задачу KLS
Источник изображения: сгенерировано Muse

ИИ помогал исследователям изучать различные математические подходы, выполнять объёмные вычисления, в том числе с тензорами высокого порядка, и находить перспективные критерии. Работа велась итеративно: несколько агентов параллельно исследовали разные направления, а учёные оценивали промежуточные результаты, отбрасывали неудачные идеи и выбирали те, которые стоило развивать. Найденный критерий стал основой дальнейшего доказательства.

Ключевой математический шаг сделали сами исследователи. Они обнаружили, что новый критерий можно применять рекурсивно: каждый полученный результат позволяет уточнить предыдущую оценку и получить более сильную. В ранней версии доказательства этот подход снизил зависимость от размерности до функции итерационного логарифма, которая растёт крайне медленно, но всё же не является постоянной. Чтобы полностью решить задачу, авторы повторно применили рекурсивное уточнение и доказали, что ошибки, возникающие на каждом этапе, достаточно быстро уменьшаются, а их суммарный вклад остаётся ограниченным независимо от размерности пространства.

Показательно, что попытки решить ту же задачу без участия человека, с сопоставимым общим бюджетом токенов, не привели к успеху. По сообщению Microsoft, решающую роль сыграло сочетание возможностей ИИ с математической интуицией исследователей: агенты помогали искать и проверять идеи, но направление работы, рекурсивный метод и заключительная оценка ошибок были разработаны людьми. Результат также получил дополнительную поддержку благодаря независимым доказательствам, появившимся параллельно, и формализации в Lean 4 — системе, позволяющей проверять математические доказательства с высокой степенью строгости.

Доказательство гипотезы KLS снимает важное теоретическое ограничение в исследованиях высокоразмерных пространств и позволяет использовать связанные с ней результаты без прежнего предположения о справедливости гипотезы. Работа одновременно показывает, как ИИ может участвовать в настоящих математических открытиях: не обязательно самостоятельно решать задачу от начала до конца, а помогать учёным исследовать множество вариантов и находить идеи, которые затем становятся частью строгого доказательства.

Предыдущая публикация: Эпоха дисков уходит: Sony прекратила поставки последнего 4K Blu-ray-плеера в ЯпонииСледующая публикация: Uber с помощью ИИ удалила более миллиона строк кода и очистила 16 тысяч устаревших флагов
Главное
Все новости
22 минуты назад2ФСБ выпустила срочное предупреждение из-за PHP: если сайт невозможно оперативно обновить, то доступ к нему следует ограничить
33 минуты назадAnthropic отложила широкий доступ к Mythos на четыре месяца из-за рисков кибератак
41 минуту назадВ PHP устранили критическую уязвимость, найденную ИИ-моделями
46 минут назад1AMD и Intel объединят оптимизации PyTorch для ИИ на процессорах x86
47 минут назад4Apple блокирует iPhone Duo, проданные до официального старта
50 минут назадGoogle открыла TorchTPU: модели PyTorch теперь можно запускать на ускорителях TPU
20:342Uber с помощью ИИ удалила более миллиона строк кода и очистила 16 тысяч устаревших флагов
20:29Эпоха дисков уходит: Sony прекратила поставки последнего 4K Blu-ray-плеера в Японии
20:27ИИ Google DeepMind самостоятельно вывел и доказал математические закономерности для 11 машин Тьюринга
20:1911«Кубик» не сложился: проект по выпуску силовых чипов в России отложили до 2029 года
20:07Anthropic перепишет часть законопроекта об ИИ после критики со стороны специалистов по безопасности
20:00Philips выпустила первый игровой монитор на 36 дюймов с частотой 260 Гц
NASA испытало двигатель лунной ракеты SLS на 111% мощности19:52NASA испытало двигатель лунной ракеты SLS на 111% мощности RS-25 отработал почти 8,5 минут — столько же, сколько требуется ему во время запуска ракеты
19:273DARPA профинансировало испытания космического ядерного реактора с активным управлением
19:191Малайзия построит подводную кабельную сеть за $489 млн для связи западной и восточной частей страны
19:105Учёные проверили ядерный сценарий защиты Земли от астероида — первые результаты обнадёживают
19:09Спутник NASA зафиксировал, как Тихий океан теряет зелёный оттенок из-за Эль-Ниньо
18:592Разработчик автопилота для самолётов Reliable Robotics стал единорогом и открыл радарный центр
18:49Учёные впервые исследовали лёд при давлении выше 220 ГПа и обнаружили переход к более сложной структуре
18:35Состав Урана и Нептуна указал на разные сценарии формирования ледяных гигантов
18:196Ракета Falcon 9 уходит, а замены нет: у Пентагона начинаются проблемы — SpaceX отказывает в запуске спутников
17:594Крупнейший российский хостинг «Рег.ру» заблокировал загрузку файлов из-за критических уязвимостей PHP
Названы российские цены на iPhone Duo17:5117Названы российские цены на iPhone Duo Предзаказы открыли DNS, М.Видео, МТС и Wildberries
17:134Российский кроссовер Tenet T4L обзаведется полным приводом
16:592Новый флагман Samsung W27 показали на фото
16:59Мастера и товары по соседству: «Авито» тестирует новый сервис
16:504ИИ-модель Alibaba создавала уязвимый код для США чаще, чем для Китая — после настройки разница исчезла
16:491AMOLED, 8340 мАч и защита IP69K: в России стартовали продажи смартфона Poco X8
16:43Intel возобновила строительство полупроводникового завода в Огайо и готовит новую фабрику в Аризоне
16:423В России официально представили новый Li L8: 571 л.с., 1385 км на баке бензина, 29-дюймовый экран, холодильник и встроенные сервисы «Яндекса»
16:193Камеры Hasselblad на 200 Мп, AMOLED и 8000 мАч: Oppo Find X10 и X10 Pro Max добрались до России
NASA предложили вернуть с Луны экскременты астронавтов «Аполлона-15» и оборудование 1971 года16:1420NASA предложили вернуть с Луны экскременты астронавтов «Аполлона-15» и оборудование 1971 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США рекомендовали отправить астронавтов к месту посадки лунного модуля, чтобы изучить, как полвека на Луне повлияли на оставленные там материалы и технику