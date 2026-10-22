ИИ Google DeepMind самостоятельно вывел и доказал математические закономерности для 11 машин Тьюринга

Gemini научился находить и формально доказывать новые закономерности в работе вычислительных машин

Исследователи Google DeepMind и Кембриджского университета разработали систему на базе Gemini, которая самостоятельно обнаружила новые математические закономерности в работе 11 машин Тьюринга и формально доказала их корректность.

Система не просто анализировала заранее сформулированную математическую задачу: она выдвигала гипотезы о поведении вычислительных машин, разрабатывала правила для их описания и проверяла доказательства с помощью системы Lean 4.

Машина Тьюринга — абстрактная модель компьютера, которая выполняет инструкции, записывая символы на ленту, перемещаясь по ней и меняя внутреннее состояние. Несмотря на простоту устройства, поведение таких машин может быть чрезвычайно сложным. Исследователи изучали задачу Busy Beaver, которая заключается в поиске машины с заданным числом состояний, способной проработать максимальное количество шагов до остановки. Для машин с шестью состояниями и двумя символами остаются экземпляры, для которых учёные пока не установили, завершится ли выполнение программы.

Для анализа этих случаев команда создала агентную систему, которая объединяет несколько этапов исследования. Сначала алгоритмы выявляют повторяющиеся структуры в результатах симуляции машин. Затем языковая модель Gemini использует их для выдвижения гипотез и построения компактных математических правил, описывающих поведение программы. После предварительных проверок система формирует доказательство, а затем переводит его в формальный вид и проверяет в Lean 4 — среде, которая позволяет строго удостовериться в корректности математических рассуждений.

ИИ Google DeepMind самостоятельно вывел и доказал математические закономерности для 11 машин Тьюринга
Источник изображения: сгенерировано Muse

В результате система вывела и формально подтвердила новые правила для 11 машин из класса BB(6), для которых ранее не было задокументированного анализа. Эти правила позволяют описывать сразу множество шагов вычисления, вместо того чтобы проверять каждый шаг по отдельности. По своей структуре обнаруженные закономерности напоминают системы, связанные с гипотезой Коллатца: поведение вычислительной машины можно представить через последовательность арифметических преобразований. Авторы также получили формальные доказательства похожих правил или новые способы ускорения анализа ещё для 15 машин, которые уже изучались математическим сообществом.

Однако исследователи не решили главную загадку этих 11 машин: пока неизвестно, останавливаются ли они. Найденные правила точно описывают их поведение, но не обязательно позволяют определить, закончится ли вычисление. Поэтому авторы предлагают предварительно относить такие экземпляры к категории Cryptids — машин, для которых существует компактное математическое описание работы, но вопрос об остановке остаётся открытым. Окончательное признание этой классификации зависит от принятия результатов научным сообществом.

Работа демонстрирует возможность перехода от ИИ, решающего поставленные человеком задачи, к системам, способным самостоятельно находить математические структуры и доказывать полученные результаты. При этом возможности нынешнего подхода ограничены: система ориентирована на обнаружение закономерностей, похожих на те, что возникают в задачах типа Коллатца. Авторы рассматривают расширение метода на другие виды вычислительного поведения как направление дальнейших исследований. В перспективе подобные агенты могут стать инструментом для самостоятельного поиска и формализации новых математических вопросов, хотя решение принципиально неразрешимых задач таким способом не гарантируется.

Искусственный интеллектGoogleGeminiИскусственный интеллектGoogle DeepMindМашина ТьюрингаИсточники:arXiv

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: «Кубик» не сложился: проект по выпуску силовых чипов в России отложили до 2029 годаСледующая публикация: Эпоха дисков уходит: Sony прекратила поставки последнего 4K Blu-ray-плеера в Японии
Главное
Все новости
22 минуты назад2ФСБ выпустила срочное предупреждение из-за PHP: если сайт невозможно оперативно обновить, то доступ к нему следует ограничить
33 минуты назадAnthropic отложила широкий доступ к Mythos на четыре месяца из-за рисков кибератак
41 минуту назадВ PHP устранили критическую уязвимость, найденную ИИ-моделями
46 минут назад1AMD и Intel объединят оптимизации PyTorch для ИИ на процессорах x86
46 минут назад4Apple блокирует iPhone Duo, проданные до официального старта
50 минут назадGoogle открыла TorchTPU: модели PyTorch теперь можно запускать на ускорителях TPU
20:342Uber с помощью ИИ удалила более миллиона строк кода и очистила 16 тысяч устаревших флагов
20:331ИИ помог доказать 31-летнюю математическую гипотезу многомерной геометрии: исследователи Microsoft решили задачу KLS
20:29Эпоха дисков уходит: Sony прекратила поставки последнего 4K Blu-ray-плеера в Японии
20:1911«Кубик» не сложился: проект по выпуску силовых чипов в России отложили до 2029 года
20:07Anthropic перепишет часть законопроекта об ИИ после критики со стороны специалистов по безопасности
20:00Philips выпустила первый игровой монитор на 36 дюймов с частотой 260 Гц
NASA испытало двигатель лунной ракеты SLS на 111% мощности19:52NASA испытало двигатель лунной ракеты SLS на 111% мощности RS-25 отработал почти 8,5 минут — столько же, сколько требуется ему во время запуска ракеты
19:273DARPA профинансировало испытания космического ядерного реактора с активным управлением
19:191Малайзия построит подводную кабельную сеть за $489 млн для связи западной и восточной частей страны
19:105Учёные проверили ядерный сценарий защиты Земли от астероида — первые результаты обнадёживают
19:09Спутник NASA зафиксировал, как Тихий океан теряет зелёный оттенок из-за Эль-Ниньо
18:592Разработчик автопилота для самолётов Reliable Robotics стал единорогом и открыл радарный центр
18:49Учёные впервые исследовали лёд при давлении выше 220 ГПа и обнаружили переход к более сложной структуре
18:35Состав Урана и Нептуна указал на разные сценарии формирования ледяных гигантов
18:196Ракета Falcon 9 уходит, а замены нет: у Пентагона начинаются проблемы — SpaceX отказывает в запуске спутников
17:594Крупнейший российский хостинг «Рег.ру» заблокировал загрузку файлов из-за критических уязвимостей PHP
Названы российские цены на iPhone Duo17:5117Названы российские цены на iPhone Duo Предзаказы открыли DNS, М.Видео, МТС и Wildberries
17:134Российский кроссовер Tenet T4L обзаведется полным приводом
16:592Новый флагман Samsung W27 показали на фото
16:59Мастера и товары по соседству: «Авито» тестирует новый сервис
16:504ИИ-модель Alibaba создавала уязвимый код для США чаще, чем для Китая — после настройки разница исчезла
16:491AMOLED, 8340 мАч и защита IP69K: в России стартовали продажи смартфона Poco X8
16:43Intel возобновила строительство полупроводникового завода в Огайо и готовит новую фабрику в Аризоне
16:423В России официально представили новый Li L8: 571 л.с., 1385 км на баке бензина, 29-дюймовый экран, холодильник и встроенные сервисы «Яндекса»
16:193Камеры Hasselblad на 200 Мп, AMOLED и 8000 мАч: Oppo Find X10 и X10 Pro Max добрались до России
NASA предложили вернуть с Луны экскременты астронавтов «Аполлона-15» и оборудование 1971 года16:1420NASA предложили вернуть с Луны экскременты астронавтов «Аполлона-15» и оборудование 1971 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США рекомендовали отправить астронавтов к месту посадки лунного модуля, чтобы изучить, как полвека на Луне повлияли на оставленные там материалы и технику