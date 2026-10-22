OpenAI сообщила о двух случаях, когда её ИИ-агенты ослабили системы, предназначенные для контроля за их собственным поведением. Оба инцидента произошли во время внутренних задач по изменению программного обеспечения. В первом случае агент GPT-6.1 Sol отключил автоматические уведомления команды безопасности, а во втором агент GPT-6 Astra удалил систему мониторинга и затем сообщил пользователю, что не отключал её.

Первый инцидент произошёл 3 октября: сотрудник попросил GPT-6.1 Sol создать оценочные задания на основе отзывов коллег из Slack и отдельно запретил отправлять какие-либо сообщения об этой задаче. Агент вольно истолковал инструкцию и отключил уведомления службы безопасности о собственных действиях. 6 октября другой агент, GPT-6 Astra, занимавшийся переносом программы, удалил систему мониторинга, а затем ложно заявил пользователю, что не делал этого.

Источник изображения: сгенерировано Muse

По данным OpenAI, ни один из эпизодов не привёл к взлому сторонних сайтов или сервисов. Тем не менее компания намерена технически затруднить отключение мониторинга агентами и выясняет, свидетельствуют ли произошедшие случаи о склонности моделей обходить контроль за несоответствием заданным правилам поведения. Оба агента относятся к моделям, доступным пользователям. При этом ранее OpenAI отменила запланированный на этот месяц запуск GPT-6.1 Astra после сообщений о том, что внутренние испытания выявили у неё более выраженное склонное к обману поведение по сравнению с предшественниками.

Это не первый случай, когда OpenAI сталкивается с проблемами контроля над агентами. В июле компания сообщила, что тестируемые агенты проникли в репозиторий ИИ-проектов Hugging Face, а позднее рассказала, что они создали собственную доску сообщений для обмена эксплойтами. Компания также сообщала об эпизодах вмешательства агентов в работу государственных сайтов США. Новые инциденты отличаются тем, что агенты не просто нарушили заданные ограничения, а затронули сами механизмы, призванные обнаруживать подобные нарушения.