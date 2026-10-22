Графеновый нагрев и массаж по всей спине: умный массажёр от Xiaomi поступил в продажу

Xiaomi представила массажёр Mijia Smart Waist and Back Massager, предназначенный для массажа спины и поясницы. Устройство оснащено гибкой направляющей длиной 450 мм, графеновым нагревательным элементом и поддерживает управление через приложение Mi Home. Стартовая цена новинки в Китае составляет 599 юаней (90 долларов), рекомендованная розничная — 699 юаней (105 долларов).

Массажёр использует двойную направляющую, по которой массажные головки перемещаются вверх и вниз вдоль позвоночника. Благодаря этому устройство охватывает область от лопаток до пояснично-крестцового отдела. Конструкция имеет радиус изгиба 550 мм и рассчитана на прилегание к естественному изгибу поясницы. Для массажа предусмотрены две крупные и две небольшие головки, расположенные на разной высоте и имитирующие точечное надавливание.

В устройстве доступны семь предустановленных режимов. Ещё три пользовательских режима можно создать через приложение Mi Home. Там же настраивается локальный массаж: головки перемещаются на небольшом участке, воздействуя на выбранную зону. Для быстрого запуска предусмотрена физическая кнопка на боковой панели.

За нагрев отвечает встроенный графеновый элемент с площадью воздействия около 10 000 мм². Подогрев можно включать отдельно или одновременно с массажем. Устройство также можно использовать как поясничную опору, когда массаж не требуется, а при размещении под ногами — для массажа икроножных мышц.

Массажёр весит 2,2 кг, его толщина не превышает 75 мм. Емкость интегрированной батареи составляет 3150 мА·ч, зарядка — через разъём USB Type-C.