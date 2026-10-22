Google профинансирует виртуальную электростанцию мощностью 1 ГВт для снижения нагрузки на энергосеть США

Проект Voltus объединит ресурсы домов и предприятий в 13 штатах: при дефиците электроэнергии участники будут временно сокращать потребление и получать за это компенсацию

Google договорилась с американской компанией Voltus о финансировании виртуальной электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт в энергосистеме PJM, обслуживающей 67 млн потребителей в 13 штатах и округе Колумбия. Новое соглашение добавляет 1070 МВт к договорённости на 100 МВт, заключённой компаниями в июне. Google будет оплачивать доступную мощность, чтобы поддержать энергоснабжение объектов, связанных с её деятельностью в регионе. По заявлению компаний, это один из крупнейших известных портфелей распределённых энергоресурсов, задействованных гиперскейлером — оператором крупной облачной и вычислительной инфраструктуры.

Виртуальная электростанция не требует строительства отдельной станции с турбинами и генераторами. Voltus объединяет возможности множества распределённых объектов: аккумуляторных систем, умных термостатов, гибкого промышленного оборудования и других устройств, позволяющих временно уменьшать потребление электричества. Когда энергосистема испытывает повышенную нагрузку, компания координирует сокращение расхода энергии у участников программы. Высвободившаяся мощность помогает балансировать сеть без необходимости немедленно запускать дополнительные генерирующие мощности.

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Участники получают экономическую выгоду через снижение счетов за электричество и прямые выплаты в рамках программы Bring Your Own Capacity. Таким образом, Google финансирует не только доступ к дополнительной мощности, но и механизм, при котором предприятия и домохозяйства получают доход за гибкость потребления. Компании ссылаются на исследование консалтинговой группы The Brattle Group, согласно которому более эффективное использование существующих электросетей может обеспечить экономию свыше $100 млрд за 10 лет.

Соглашение стало частью серии шагов Google по обеспечению энергией растущей вычислительной инфраструктуры. 6 октября компания заключила с Constellation Energy договор на 20 лет о поставках 890 МВт электроэнергии с атомной генерации. В сентябре Google и Nvidia также объявили о сотрудничестве, направленном на повышение гибкости энергопотребления дата-центров. Voltus, в свою очередь, привлекает инвестиции для развития платформы, которая объединяет аккумуляторы, локальную генерацию, управляемую нагрузку и электромобили с рынками электроэнергии. В начале октября компания привлекла $225 млн в раунде финансирования серии D.

Для Google виртуальная электростанция — способ участвовать в обеспечении надёжности энергосистемы, от которой зависит работа её объектов, одновременно привлекая местные ресурсы вместо строительства всей дополнительной мощности самостоятельно. По словам руководителя Voltus Даны Гернси, расширение партнёрства должно приносить прямую экономическую выгоду предприятиям и домохозяйствам на фоне роста вычислительной инфраструктуры. Эффективность схемы будет зависеть от того, сколько реальной нагрузки удастся снять в часы пик и насколько стабильно участники смогут выполнять такие запросы.