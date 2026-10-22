Geely Coolray с частичкой Monjaro: заметно обновленный Coolray показали на фото, премьера — 27 октября

Geely представит обновлённый кроссовер Binyue Super Edition 2027 модельного года в Китае 27 октября (в России модель Binyue известна как Coolray или Belgee X50). Судя по опубликованным фото, сделанным в салоне дилера, кроссовер получил новшества и в экстерьере, и в интерьере. При этом под капотом по-прежнему 1,5-литровый атмосферный мотор.

Кроссовер получил новую решётку радиатора в духе решетки Monjaro — она стала и крупнее предыдущей. Также переработаны передний и задний бамперы.

Габариты, предположительно, останутся прежними: 4330 х 1800 х 1609 мм при колёсной базе 2600 мм. Ожидается, что автомобиль продолжит оснащаться 17-дюймовыми колёсами.

Обновленный Coolray получил переработанную центральную консоль и дефлекторы вентиляции, а также улучшенные материалы отделки. Среди основных новшеств — цифровая приборная панель и медиасистема с более крупным 15-дюймовым экраном. В перечне другого оснащения — система кругового обзора, водительское кресло с электрорегулировками, климат-контроль, воздуховоды для пассажиров заднего ряда.

1,5-литровый 122-сильный атмосферный мотор сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.