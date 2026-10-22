Это касается сайтов госструктур, банков и других финансовых организаций, медучреждений, предприятия энергетики и транспорта

ФСБ выпустила срочное предупреждение из-за PHP: если сайт невозможно оперативно обновить, то доступ к нему следует ограничить ⁠ 2

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ предписал российским организациям критической информационной инфраструктуры временно ограничивать доступ к уязвимым сайтам, если они не могут оперативно обновить PHP. Соответствующее письмо от 22 октября получили владельцы таких систем. Документ распространяется на государственные органы, финансовые организации, предприятия энергетики и транспорта, медицинские учреждения и другие объекты критической инфраструктуры.

НКЦКИ требует установить исправленную версию PHP, проверить серверы антивирусом и изучить журналы событий на предмет возможного взлома. Если быстро обновить программное обеспечение невозможно, организации должны рассмотреть ограничение внешнего доступа к уязвимым веб-серверам вплоть до их полного отключения. О подозрительных инцидентах необходимо сообщать в ГосСОПКУ — государственную систему противодействия компьютерным атакам.

Причиной стали две критические уязвимости в PHP, одна из которых была обнаружена при помощи искусственного интеллекта. Они позволяют злоумышленникам удалённо атаковать сайты, получить контроль над сервером и извлечь из его памяти конфиденциальные данные, включая пароли и криптографические ключи. Уязвимости получили оценку 9,2 балла из 10 по степени опасности. 21 октября разработчики выпустили экстренные обновления, устраняющие обе проблемы.

Масштаб потенциальной угрозы велик: по данным W3Techs, PHP используют 90,8% сайтов с русскоязычным контентом и 69,3% всех сайтов в мире. Обновление WordPress, Drupal или Joomla само по себе не решает проблему, поскольку уязвимости затрагивают непосредственно PHP. Власти и специалисты по кибербезопасности разных стран призвали владельцев ресурсов установить исправления, а при необходимости временно отключать сайты. Некоторые государственные ведомства и организации в Европе и Японии уже ограничили доступ к своим ресурсам