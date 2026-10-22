«Это не какая-то крошечная штучка, которая садится на Луну». Starship в отличие от Apollo позволить строить города на Луне и Марсе

Он способен доставить 100 тонн полезной нагрузки на Луну

Илон Маск заявил, что программа Apollo не была способна построить лунную базу. Но Starship спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность строить города на Луне или Марсе.

Starship огромен по сравнению со всем, что когда-либо делалось раньше. Это не какая-то крошечная штучка, которая садится на Луну. Это огромный космический корабль, который садится на Луну. Он способен доставить 100 тонн полезной нагрузки на Луну — то есть очень много.
Илон Маск
«Это не какая-то крошечная штучка, которая садится на Луну». Starship в отличие от Apollo позволить строить города на Луне и Марсе
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

«Мы можем пойти намного дальше того, что было сделано в программе Apollo, где у них был только маленький посадочный модуль, они пробыли на поверхности Луны несколько часов, а потом вернулись и взлетели. Программа Apollo не была способна построить лунную базу. Но система Starship способна построить лунную базу. Она спроектирована так, чтобы быть способной построить город на Луне или на Марсе. Вот для чего эта система и создана», — заявил Маск.

Наука и космосИсточники:DimaZeniuk

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